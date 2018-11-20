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Минобороны РФ понадобился украинский двигатель
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Минобороны закупит украинский двигатель за 2 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Минобороны России проводит закрытый аукцион на поставку авиационного двигателя Д-436, максимальная стоимость контракта составляет 2 млрд рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Поставка должна быть осуществлена до 10 ноября 2019 года. Итоги закупки планируется подвести 12 декабря, передает РИА «Новости».
Двигатель Д436 — семейство авиационных газотурбинных двигателей, разработанных ЗМКБ «Прогресс» им. Ивченко. Предназначено для пассажирских и транспортных самолётов малой и средней дальности полета (среди них Ту-334, Ан-148, Бе-200). В настоящее время двигатели производит украинское АО «Мотор Сич».
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