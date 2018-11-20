Российские фрегаты провели учения в Средиземном море

Экипажи фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" Черноморского флота отразили удары условного противника на учении в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв

"Боевые посты расчётов противовоздушной обороны (ПВО) экипажей фрегатов Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" провели совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника в Средиземном море", — сказал он.

По словам Рулёва, расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО уничтожили авиацию условного противника. Он добавил, что в текущем году экипажи фрегатов второй раз находятся на выполнении задач в Средиземное море.