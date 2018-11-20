В Воронеже начали сборку модернизированного Ил-96

На авиационном заводе в Воронеже запустили производство дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Об этом сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина.
"Работы активно ведутся. На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации. Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям", — сказали в компании, передает РИА Новости.
Ил-96-400М — проект глубокой модернизации лайнера Ил-96. Работы по модернизации начались в 2016 году. Летом 2018 года правительство выделило 1,32 миллиарда рублей на продолжение работ по созданию Ил-96-400М.
На лайнере планируют установить современное бортовое оборудование и кардинально обновить салон. Предполагается, что увеличенная вместимость, улучшенные летные и экономические характеристики вернут самолет на рынок авиаперевозок. Первые машины поступят в госструктуры, однако в перспективе они должны создать конкуренцию Boeing и Airbus в коммерческом секторе.