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Пентагон признал важность диалога с РФ
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Пентагон заявил о важности диалога военных из России и США в Сирии 

РИА Новости
Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил РИА Новости о важности диалога между российскими и американскими военными в Сирии.
"Чем больше мы общаемся, тем лучше … мы разговариваем с русскими в этом районе (Сирии — ред.)… Чем больше мы говорим, тем легче нам избежать неправильных оценок, и тем лучше", — заявил Пахон.
По словам Пахона, созданный канал по предупреждению конфликтов с Россией "работает хорошо", однако он отметил, что американским военным запрещено сотрудничать с РФ.
"У генерала Данфорда (председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США — ред.) происходили переговоры с (российским — ред.) коллегой на военном уровне. У нас не случалось никаких серьезных инцидентов между самолетами коалиции и российскими самолетами, действующими в этом районе. Итак, очевидно, что нам удалось провести наши операции без конфликтов, и так все и продолжается", — добавил Пахон.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года проводит операцию против террористов в Сирии по запросу Дамаска. Минобороны РФ заявляли, что действующий канал связи между российским Генеральным штабом ВС РФ и комитетом начальников штабов ВС США позволяет "предотвращать инциденты между нашими вооруженными силами и находить взаимоприемлемые решения" с учетом интересов обоих государств.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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