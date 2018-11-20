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Столтенберг предостерег ЕС от соревнования с НАТО
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Столтенберг предостерег ЕС от соревнования с НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Евросоюз в реализации оборонных инициатив не должен соревноваться или дублировать функции НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Я всегда ясно говорил, что ЕС в обороне не должен соревноваться с НАТО и дублировать функции альянса, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС», — передает слова Столтенберга ТАСС.
Он добавил, что при этом приветствует усилия ЕС в сфере обороны.
Ранее во вторник ведущие американского канала Fox News назвали смешной идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.
В начале ноября Макрон заявлял, что Европа должна создать собственные единые вооруженные силы, чтобы противостоять «российской угрозе». Президент США Дональд Трамп счел оскорбительным этот призыв.
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