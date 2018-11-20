Столтенберг предостерег ЕС от соревнования с НАТО

«Я всегда ясно говорил, что ЕС в обороне не должен соревноваться с НАТО и дублировать функции альянса, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС», — передает слова Столтенберга ТАСС.

Он добавил, что при этом приветствует усилия ЕС в сфере обороны.