Летчик рассказал о применении Су-57 новых видов оружия

Летчик-испытатель рассказал о применении Су-57 в Сирии новых видов оружия

Сирии истребители успешно применили новые виды оружия и успешно подтвердили заявленные характеристики.

Летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал о боевом применении истребителей пятого поколения в Сирийской Арабской Республике.

«Задача была показать самолет в деле, с боевым применением новых видов оружия и новыми способами их применения. Применены они были достаточно успешно и удачно», — рассказал летчик в новом выпуске программы «Военная приемка».

Он также подчеркнул, что применению истребителей в Сирии предшествовала довольно длительная подготовительная работа.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео боевого применения истребителей в Сирии. По сообщению российского военного ведомства, самолеты в САР совершили более 10 вылетов. Самолеты получили боевое применение в Сирийской Арабской Республике в феврале текущего года, где нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, истребители были направлены в САР для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей.