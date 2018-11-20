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Летчик рассказал о применении Су-57 новых видов оружия
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Летчик-испытатель рассказал о применении Су-57 в Сирии новых видов оружия 

ТК «Звезда» + ещё 13 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Сирии истребители успешно применили новые виды оружия и успешно подтвердили заявленные характеристики.
Летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал о боевом применении истребителей пятого поколения в Сирийской Арабской Республике.
«Задача была показать самолет в деле, с боевым применением новых видов оружия и новыми способами их применения. Применены они были достаточно успешно и удачно», — рассказал летчик в новом выпуске программы «Военная приемка».
Он также подчеркнул, что применению истребителей в Сирии предшествовала довольно длительная подготовительная работа.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео боевого применения истребителей в Сирии. По сообщению российского военного ведомства, самолеты в САР совершили более 10 вылетов. Самолеты получили боевое применение в Сирийской Арабской Республике в феврале текущего года, где нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, истребители были направлены в САР для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей.
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