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Воздушную «дозаправку» Су-57 показали на видео
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Воздушную «дозаправку» Су-57 показали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Имитацию воздушной дозаправки российского истребителя пятого поколения Су-57 с рампы транспортного самолета Ан-12 и принцип работы штанги показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал на YouTube телеканал «Звезда».
На кадрах видно, как Су-57 подходит на минимальное расстояние к Ан-12 и выпускает штангу. Ролик снимался из кабины истребителя Су-30СМ, а также с рампы Ан-12. Имитация дозаправки длилась примерно десять минут.
«В этот момент самолеты идут так близко, что даже видно лицо Сергея Богдана (летчик-испытатель — прим. «Ленты.ру»), закрытое кислородной маской», — отмечает телеканал.
Су-57 является единственным российским истребителем пятого поколения. В период с 2009 по 2018 годы «Сухим» произведено 13 единиц таких машин, выступающих прототипами для наземных или летных испытаний. В ближайшие годы Минобороны России планирует принять на вооружение всего 12 самолетов Су-57. По состоянию на 2010 год на разработку истребителя потрачено более одного миллиарда долларов.
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