Воздушную «дозаправку» Су-57 показали на видео

телеканал «Звезда». Имитацию воздушной дозаправки российского истребителя пятого поколения Су-57 с рампы транспортного самолета Ан-12 и принцип работы штанги показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал на YouTube

На кадрах видно, как Су-57 подходит на минимальное расстояние к Ан-12 и выпускает штангу. Ролик снимался из кабины истребителя Су-30СМ, а также с рампы Ан-12. Имитация дозаправки длилась примерно десять минут.

«В этот момент самолеты идут так близко, что даже видно лицо Сергея Богдана (летчик-испытатель — прим. «Ленты.ру»), закрытое кислородной маской», — отмечает телеканал.