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ЗРК С-400 уничтожили цели «противника» в небе над Крымом
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Учебная тревога: ЗРК С-400 уничтожили цели «противника» в небе над Крымом 

РИА Новости Крым + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Крыму по учебной тревоге были подняты силы ПВО Южного военного округа, которые в ходе учений отработали задачи по поиску и уничтожению целей условного противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.
Отмечается, что в маневрах были задействованы зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
"Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, по сигналу учебной тревоги отработали смену позиций. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" в рамках тренировки боевой готовности выполнили поиск условных целей и уничтожение их электронными пусками", — сказал он.
Кроме того, зенитчики выполнили свертывание и развертывание комплексов в резервном районе. Одновременно по сигналу тревоги в небо были подняты дежурные пары истребителей Су-27 СМ авиации ПВО ЮВО.
"В результате проверок боевой готовности подразделения ПВО получили положительные оценки, успешно выполнив задачи по предназначению", — добавил он.
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