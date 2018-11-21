Учебная тревога: ЗРК С-400 уничтожили цели «противника» в небе над Крымом

В Крыму по учебной тревоге были подняты силы ПВО Южного военного округа, которые в ходе учений отработали задачи по поиску и уничтожению целей условного противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

Отмечается, что в маневрах были задействованы зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

"Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, по сигналу учебной тревоги отработали смену позиций. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" в рамках тренировки боевой готовности выполнили поиск условных целей и уничтожение их электронными пусками", — сказал он.

Кроме того, зенитчики выполнили свертывание и развертывание комплексов в резервном районе. Одновременно по сигналу тревоги в небо были подняты дежурные пары истребителей Су-27 СМ авиации ПВО ЮВО.