Что случилось с первым советским авианосцем

24 декабря 1972 года состоялся спуск на воду тяжёлого авианесущего крейсера «Киев». Как получилось, что советский авианосец, ставший первым подобным кораблём в составе ВМФ СССР, после ряда перипетий превратился в плавучий отель?

Строительство крейсера

Авианосец «Киев» заложили в 1970 году на Черноморском судостроительном заводе в украинском Николаеве. Его строительство предусматривалось проектом 1143 «Кречет» (натовцы впоследствии обозначали корабли проекта как «Kiev»-class). Предшествующий проект 1123 также предполагал создание противолодочных крейсеров, однако в их числе были только вертолётоносцы. Имя «Киев» судостроители «позаимствовали» у одного из кораблей, который не был построен по проекту 1123.

В день, когда «Киев» был спущен на воду, николаевские судостроители приступили к постройке его «брата-близнеца» — корабля «Минск».

В составе флота

Авианосец «Киев» водоизмещением 30530 тонн был официально введён в эксплуатацию в декабре 1975 года, а следующим летом совершил переход в порт приписки Мурманск-35 (ныне Североморск ). Во время пребывания в Средиземном море с его палубы впервые за границами СССР взлетели палубные штурмовики Як-36М. А уже в зоне контроля Северного флота прошли запуски ракет ударного комплекса «Базальт». После этих и других испытаний в начале 1977 года «Киев» был принят на вооружение.

В ходе боевых служб авианосец несколько раз выходил в Атлантический океан, Балтийское и Средиземное моря. В год начала перестройки, когда корабль находился с визитом в Алжире, экипажу было объявлено о присвоении ордена Красного Знамени, как отличившемуся в боевой подготовке.

Продажа

«Киев» пережил распад Советского Союза, но с 1991 года в походах уже не участвовал. В 1993 году (по другим данным, в 1994-м) он был выведен из состава флота за недостатком финансирования — к этому времени авиносец уже значительно выработал свой ресурс. Дальнейшая судьба корабля в разных источниках подаётся по-разному.

В 2000 году газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что корабль продан в Китай на металлолом. Покупателем, по информации издания, стала американо-китайская компания «Maritime Suppliers LLC». Сумма сделки не уточнялась. «Киев» был отбуксирован в Поднебесную с военно-морской базы Видяево, где стоял в последние годы. Однако вопреки первоначальному сообщению, корабль не разрезали на части, как, например, это произошло с «Минском» и «Новороссийском».

Аргументы и факты » писали, что авианосец за 1,6 млн долларов стал собственностью «неустановленных лиц», которые перепродали его китайскому правительству за 8,2 млн долларов.

Телеграфное агентство «Тайбэй» назвало покупателем компанию Tianjin Tianma Ship Recycling Engineering Co., Ltd.

Аттракцион

После отбуксировки авианесущий крейсер «Киев» оказался в порту города Тяньцзиня в Бохайском заливе. Официально объявлялось, что он будет переоборудован в музей, на деле же с 2003 года корабль является частью тематического развлекательного парка Бинхай, посвящённого истории авиации. С 2004 года доступ на авианосец был открыт для всех желающих — цена билета первоначально составляла 110 юаней.

Судя по отзывам в Сети русскоязычных работников и посетителей парка, на борту авианосца проводились развлекательные танцевальные шоу и парады. Для посещения было открыты пять палуб корабля. На верхней из них были выставлены макеты самолётов и вертолётов, а на второй и третьей палубах сохранены каюты и боевые посты. Гид рассказывал туристам об истории корабля и выполненных им походах.

Отель

В 2011 году «Киев» вновь ждало переоборудование. Инвесторы вложили в работы 15 млн долларов, и авианосец превратился в роскошный отель. Внешне он не изменился, но на палубах теперь находятся 148 номеров для постояльцев, включая 2 номера президентского класса и 3 VIP-номера. Общая площадь отеля составляет 6000 квадратных метров. На борту «Киева» есть бар, ресторан и клуб отдыха. Примечательно, что отдельным номерам отеля даны русские названия, например, «Ялта» и «Москва».