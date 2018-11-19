Зачем из боевых самолетов делают «чучела»

Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»

Руководство музея ВВС в Монино делает последние попытки не допустить перемещения уникальных экспонатов в парк «Патриот». Экспонаты, среди которых много единственных в мире, попросту не выдержат процесса перемещения, уверяют музейщики. Однако ведомство Сергея Шойгу уже приняло совсем другое решение. Почему?

Подмосковный поселок Монино знают в первую очередь как «столицу» ВВС (по аналогии с Рязанью , считающейся «столицей» ВДВ). Там действительно все пропитано духом военной авиации. Ранее здесь располагалась авиационная дивизия, а также Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина, объединенная в 2008 году с Военно-воздушной инженерной академией им. Н. Е. Жуковского. Потом на месте расформированной авиадивизии появился Центральный музей Военно-воздушных сил РФ (нынешнее название), который принял первых посетителей в 1960 году.

Он-то и стал «визитной карточкой» Монино — здесь в ангарах и под открытым небом представлена богатая экспозиция вертолетов и самолетов, как гражданского, так и военного назначения (около 200 экспонатов). Есть уникальные экземпляры, как, например, единственно сохранившийся в России самолет По-2. Зарубежная экспозиция представлена авиационной техникой времен Второй мировой. Можно увидеть оружие, инструменты, униформы пилотов, художественные работы. В общем, есть что посмотреть людям, интересующимся историей авиации. Ежегодно музей ВВС посещает около 150 тысяч человек.

Сейчас Монинский музей опять на слуху — в свзи с грядущим переездом в парк «Патриот», военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ. Страсти разгорелись по этому поводу нешуточные. Есть как сторонники перемещения музея в Кубинку, где он станет одним из кластеров родов и видов ВС, так и ярые противники. Впрочем, соответствующее решение уже принято министром обороны Сергеем Шойгу, и нынешнему начальнику музея Александру Гончарову , как военнослужащему, остается только подчиниться приказам начальства. Однако действительно ли этот приказ был так необходим?

Решение о перемещении музея ВВС из Монино в Кубинку было принято в военном ведомстве еще в 2016 году. Уже тогда это вызвало возмущение местных жителей и ветеранов. Высказывались против и представители ряда авиационных КБ, которые шефствуют над «своими» экспонатами. Мотивация была такой: самолеты не выдержат переезда и будут уничтожены, а Монино потеряет десятилетиями «намоленное» авиационное место. И тогда переезд приостановили (музей и сейчас еще находится на прежнем месте). Но это была не победа «монинцев», а всего лишь временная задержка.

И действительно — 2 ноября 2018 года была опубликована копия дорожной карты по переносу экспозиции из Монино в парк «Патриот», которую министр обороны Сергей Шойгу подписал 15 октября текущего года. Согласно этому документу, Минобороны до конца 2018 года планирует закончить экспертизу самолетов и вертолетов в музее и решить вопрос с их страхованием, а землю под музеем передать в муниципальную собственность. Предполагается, что в течение 2019 года состоится юридический перенос музея ВВС в парк «Патриот», а до апреля 2020 года перевезут и все экспонаты. Открытие новой экспозиции запланировано на второй квартал того же года.

Собственно, вопрос по музею в Монино можно считать закрытым, но противники переноса продолжают настаивать на своей позиции.

«Самолеты в Монино прилетели своим ходом. В разные времена. Легендарные самолеты легендарных асов. Теперь их будут резать и проводить макетную сборку в 60 км от Москвы. А как вы их по-другому перебазируете? — говорит газете ВЗГЛЯД известный военный журналист (ВГТРК), уроженец Монино Александр Сладков. — Из боевых машин, уже в «Патриоте», сделают чучела. За наши с вами огромные деньги. Всю экспозицию в «Патриоте» не примут. Уникальный фонд (документы, личные вещи знаменитых пилотов и конструкторов, редчайшая коллекция авиационных двигателей) — это все не сосчитать, куда пойдет?»

Логика, согласимся, железная. Хотите создавать новое — создавайте. Но не ломайте народное. Хотите помочь? Дайте развитие музею ВВС на его историческом месте! Отремонтируйте исторический боевой аэродром (земля МО РФ), с которого взлетали бомбардировщики, чтоб бить по Берлину. Возьмите и создайте авиационный филиал «Патриота» на авиационной земле, как морской в Кронштадте или Севастополе.

Многие эксперты, представители авторитетных отечественных авиационных КБ, сотрудники и волонтеры музея однозначно высказались против переноса. По их мнению, почти все экспонаты (некоторые из которых существуют в единственном экземпляре), просто не выдержат процесс перемещения. Тем более, если их придется разбирать.

Переезд из одной части Подмосковья в другую (а от Монино до Кубинки 108 километров по шоссе) действительно представляется трудоемким процессом. Особенно учитывая размеры многих экспонатов, которым придется «обломать крылья». Любая попытка разбора экспонатов, их транспортировка и сборка на новом месте повлечет за собой необратимые потери их целостности, внешнего вида и интерьера, конструктивные и технологические повреждения.

«Недаром говорят, что два переезда равносильны одному пожару, — говорит газете ВЗГЛЯД директор Центрального музея авиации и космонавтики ДОСААФ России Игорь Исаков (музей размещается в здании бывшего московского ресторана «Аполло», постройки конца XIX века). — Должна быть серьезная мотивация, чтобы музей ВВС из Монино перебазировать на Кубинку под идею собрать кластеры всех видов Вооруженных сил под одной «крышей». Мне бы, например, не хотелось, чтобы наш музей, который ведет свою историю с 1924 года, с десятками тысяч уникальных экспонатов, составляющих одну из самых больших в стране коллекций авиационно-космической тематики, переехал бы, например, в павильон «Космос» на ВДНХ, в расположенный там центр «Космонавтика и авиация».

Тематика вроде и одна, но везде есть свои изюминки.

Вот, например, кабинет Юрия Алексеевича Гагарина, который учился в академии Жуковского, располагавшейся от нас через дорогу. Тут всё пропитанного гагаринским духом — здесь он писал свою диссертацию, в его портфеле сохранилась пачка американских сигарет (детям мы ее, естественно, не показываем). Ну, и адрес тоже имеет значение».

У Минобороны, разумеется, иная точка зрения по поводу переезда музея. Там считают (в том числе и в Главном штабе ВКС России), что уникальная коллекция летательных аппаратов, представленных в музее ВВС в Монино, должна стать достоянием большого количества людей. Никто не собирается в экстренном порядке перебазировать музей Монино в парк «Патриот». Мощности военно-патриотического парка позволяют не только комфортно разметить экспонаты монинского музея, но и значительно расширить экспозицию ВВС, а также добавлять новые экспонаты Воздушно-космических сил.

В Монино, по мнению Минобороны, это невозможно сделать из-за отсутствия площадей. Экспонаты в музее ВВС не вечны. Их необходимо регулярно обслуживать, обрабатывать специальными красками и смазочными материалами, что требует значительных финансовых затрат. А в парке «Патриот» каждый самолет или вертолет будет находиться на специально оборудованном постаменте, а не на земле, как в музее Монино. Это позволит обеспечить лучший визуальный обзор экспоната. Кроме того, в парке «Патриот» для посетителей проводятся различные авиашоу с участием авиационных групп высшего пилотажа, базирующихся в Кубинке. В Монино такой возможности нет. Да и каждодневная посещаемость парка «Патриот» на порядок больше, чем в Монино. И все это — тоже весомые аргументы в пользу перемещения музея ВВС в Кубинку.

В любом случае, за кадром остается не менее интересный «земельный вопрос». В случае съезда музея из Монино здесь освободится 20 гектаров открытых площадей и 5500 кв.м закрытых помещений. Земля принадлежит министерству обороны и, надо полагать, передавать ее в ведение муниципалитета военные не особо захотят. Место под коттеджи очень даже неплохое — 38 километров от Москвы.

Может, переезд музея под это дело и был задуман?