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Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео
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Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео 

Российская Газета + ещё 1 48 минут назад
День ракетных войск и артиллерии отмечают в понедельник, 19 ноября. Свое начало "боги войны", так называют артиллеристов и ракетчиков, берут с 19 ноября 1942 года, когда первые залпы советских "Катюш" и удары тяжелых орудий Красной Армии под Сталинградом повергли фашистов в шок. Начало операции "Уран" и стало началом праздника всех ракетчиков и артиллеристов. Сегодня его отмечают в 76-й раз.
Кстати, накануне праздника Министерство обороны России на своем официальном сайте опубликовало подборку уникальных исторических документов из Центрального архива о артиллеристах, которые сыграли особую роль в Великой Отечественной войне. Здесь и документы о лейтенанте-минометчике Петре Ефимовиче Тодоровском, который после войны стал известным режиссером и народным артистом РСФСР.
О современных артиллеристах Минобороны представило видео. Сегодня вооружение российских ракетных войск и артиллерии одно из самых современных, здесь не только разнокалиберные РСЗО, самоходные и буксируемые орудия, минометы и пушки, но и высокотехнологичные оперативно-тактические, береговые, противотанковые ракетные комплексы, а также высокоточные управляемые снаряды "Краснополь". На видео можно увидеть, как современные бойцы справляются с оружием.
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