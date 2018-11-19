Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео

День ракетных войск и артиллерии отмечают в понедельник, 19 ноября. Свое начало "боги войны", так называют артиллеристов и ракетчиков, берут с 19 ноября 1942 года, когда первые залпы советских "Катюш" и удары тяжелых орудий Красной Армии под Сталинградом повергли фашистов в шок. Начало операции "Уран" и стало началом праздника всех ракетчиков и артиллеристов. Сегодня его отмечают в 76-й раз.

Кстати, накануне праздника Министерство обороны России на своем официальном сайте опубликовало подборку уникальных исторических документов из Центрального архива о артиллеристах, которые сыграли особую роль в Великой Отечественной войне. Здесь и документы о лейтенанте-минометчике Петре Ефимовиче Тодоровском , который после войны стал известным режиссером и народным артистом РСФСР.

О современных артиллеристах Минобороны представило видео. Сегодня вооружение российских ракетных войск и артиллерии одно из самых современных, здесь не только разнокалиберные РСЗО, самоходные и буксируемые орудия, минометы и пушки, но и высокотехнологичные оперативно-тактические, береговые, противотанковые ракетные комплексы, а также высокоточные управляемые снаряды "Краснополь". На видео можно увидеть, как современные бойцы справляются с оружием.