День ракетных войск и артиллерии отмечается сегодня в ВС РФ

В этот день в 1942 году советская артиллерия совершила масштабную артподготовку, ставшую началом контрнаступления советских войск под Сталинградом во время Великой Отечественной войны.

19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. В этот день в 1942 году началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, решающую роль в которой сыграла артиллерия. В начале операции мощным огневым ударом нанесла врагу тяжелые потери и нарушила всю систему его обороны, что позволило советским войскам, избежав значительных потерь, начать контрнаступление, которое завершилось окружением и разгромом противника под Сталинградом. Отмечать эту дату начали в 1964 году.

Сегодня РВиА включает в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск ВМФ и артиллерию ВДВ, а также артиллерии мотострелковых, танковых, воздушно-десантных и морских пехотных соединений.