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Россия начала перевооружение Ракетных войск
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Начато перевооружение Ракетных войск на новые РСЗО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 2 часа назад
Уже в этом году начинается перевооружение с реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра «Смерч» на более современные «Торнадо-С», сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский.
В интервью газете «Красная звезда» Матвеевский рассказал, что в войска продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ», полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, и модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель.
Образцы нового оружия оперативно поставляются в Михайловскую военную артиллерийскую академию и учебные центры рода войск, что обеспечивает опережающую подготовку специалистов, добавил Матвеевский.
Перевооружение на «Торнадо-С», как ожидается, завершится до 2020 года одновременно с переводом ракетных бригад на комплексы «Искандер-М».
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