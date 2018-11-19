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Минобороны опубликовало уникальный архив
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Минобороны опубликовало уникальный архив в преддверии Дня ракетных войск 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минобороны РФ на своем сайте открыло специальный историко-познавательный раздел с уникальными архивными материалами в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии, сообщила пресс-служба военного ведомства.
День ракетных войск и артиллерии в России, Белоруссии и ряде других стран ежегодно отмечают 19 ноября. Дата празднования была выбрана неслучайно: осенью 1942 года артиллерийские части Красной армии внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы, в тяжелейших условиях поддерживая пехоту и танки в кровопролитных уличных боях. А результаты массированной артподготовки, проведенной 19 ноября, позволили частям и соединениям Красной армии успешно провести широкомасштабное контрнаступление.
"Ко Дню ракетных войск и артиллерии министерство обороны Российской Федерации публикует уникальные документы из фондов центрального архива Минобороны России", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в разделе опубликовано множество документов, среди которых есть инструкция по организации и проведению нового тактического артиллерийского приёма — "огневого вала", которая открыла новую главу в применении артогня, а также уникальный документ о переименовании острова Спорный на Волге, где в разгар ожесточенных боев за город размещались огневые позиции артдивизиона, орудия которого поддерживали защитников Сталинграда.
Отмечается, что материалы раздела повествуют о подвигах знаменитых артиллеристов — братьев-близнецов Дмитрия и Якова Луканиных, которые были удостоены званий героев Советского Союза. Пользователям также доступны наградные материалы лейтенанта-минометчика Петра Тодоровского — будущего известного режиссера и народного артиста РСФСР.
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