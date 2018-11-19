Минобороны опубликовало уникальный архив в преддверии Дня ракетных войск

Минобороны РФ на своем сайте открыло специальный историко-познавательный раздел с уникальными архивными материалами в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии, сообщила пресс-служба военного ведомства.

День ракетных войск и артиллерии в России Белоруссии и ряде других стран ежегодно отмечают 19 ноября. Дата празднования была выбрана неслучайно: осенью 1942 года артиллерийские части Красной армии внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы, в тяжелейших условиях поддерживая пехоту и танки в кровопролитных уличных боях. А результаты массированной артподготовки, проведенной 19 ноября, позволили частям и соединениям Красной армии успешно провести широкомасштабное контрнаступление.

"Ко Дню ракетных войск и артиллерии министерство обороны Российской Федерации публикует уникальные документы из фондов центрального архива Минобороны России", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в разделе опубликовано множество документов, среди которых есть инструкция по организации и проведению нового тактического артиллерийского приёма — "огневого вала", которая открыла новую главу в применении артогня, а также уникальный документ о переименовании острова Спорный на Волге, где в разгар ожесточенных боев за город размещались огневые позиции артдивизиона, орудия которого поддерживали защитников Сталинграда.