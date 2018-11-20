Преемника Су-57 показали по ТВ

Russia «accidentally» exposes model of secret hypersonic 6th-generation fighter jethttps://t.co/D1LTDl8mNv pic.twitter.com/ehRL4OyTuG— Defence blog (@Defence_blog) 18 ноября 2018 г. Модель российского истребителя шестого поколения попала на видео «Звезды», пишет Defence Blog.

Издание обратило внимание на ролик телеканала, опубликованный на YouTube, в котором рассказывается о возможностях истребителя пятого поколения Су-57. На видео после испытаний двигателя с управляемым вектором тяги демонстрируется пульт операторов испытательного стенда, на котором стоят модели известных самолетов, в частности, МиГ-1.44, Су-47 и Су-57. Defence Blog полагает, что крайний слева в ряду является макетом истребителя шестого поколения.

Самолет отличают сильно разваленные кили и отсутствие стабилизаторов. В издании полагают, что данную модель телеканал показал намеренно. В The Aviationist отмечают, что макет напоминает облик МиГ-37 Ferret.

В июне 2016 года глава дирекции программ военной авиации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Владимир Михайлов заявил, что российский боевой самолет шестого поколения будет гиперзвуковым, одноместным, сверхманевренным, многофункциональным, построенным из композитных материалов по технологии стелс и впервые поднимется в воздух до 2025 года.