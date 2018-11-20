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Преемника Су-57 показали по ТВ
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Преемника Су-57 показали по ТВ 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Модель российского истребителя шестого поколения попала на видео «Звезды», пишет Defence Blog.
Издание обратило внимание на ролик телеканала, опубликованный на YouTube, в котором рассказывается о возможностях истребителя пятого поколения Су-57. На видео после испытаний двигателя с управляемым вектором тяги демонстрируется пульт операторов испытательного стенда, на котором стоят модели известных самолетов, в частности, МиГ-1.44, Су-47 и Су-57. Defence Blog полагает, что крайний слева в ряду является макетом истребителя шестого поколения.
Самолет отличают сильно разваленные кили и отсутствие стабилизаторов. В издании полагают, что данную модель телеканал показал намеренно. В The Aviationist отмечают, что макет напоминает облик МиГ-37 Ferret.
В июне 2016 года глава дирекции программ военной авиации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Владимир Михайлов заявил, что российский боевой самолет шестого поколения будет гиперзвуковым, одноместным, сверхманевренным, многофункциональным, построенным из композитных материалов по технологии стелс и впервые поднимется в воздух до 2025 года.
В настоящее время единственным российским истребителем последнего (пятого) поколения является Су-57. В период с 2009 по 2018 годы «Сухим» произведено 13 единиц таких машин, выступающих прототипами для наземных или летных испытаний. В ближайшие годы Минобороны России планирует принять на вооружение всего 12 самолетов Су-57. По состоянию на 2010 год на разработку истребителя потрачено более одного миллиарда долларов.
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