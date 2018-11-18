Дождь из ракет сняли на видео

В Сети появился ролик, посвященный деятельности военно-морской воздушной станции Чайна-Лейк в Калифорнии. Это огромный полигон для испытаний разнообразных ракет — в основном зенитных и класса "воздух-поверхность", но залетают сюда и крылатые. По площади Чайна-Лейк превышает штат Род-Айленд.

Представленное видео демонстрирует работу станции за 2017 и 2018 годы, пишет The Drive. Показан запуск реактивного разведывательного беспилотника UTAP-22, зенитных ракет из ПЗРК и станционарных комплексов, перехват беспилотников и уничтожение ракетами автомобилей на по шоссе. Последний прием отрабатывается особенно тщательно — с учетом новейшего военного опыта.

Мишенями выступают настоящие джипы и пикапы, только на буксире. На них обрушивается настоящий дождь из ракет: с самолетов разных типов, ударных вертолетов, кораблей. После взрыва объемно-детонирующей бомбы большого калибра вздрагивает земля, а в небо поднимается огненное облако. Катера и бронетехнику самолеты расстреливают из пушек, на старые самолеты обрушиваются крылатые ракеты Tomahawk, выпущенные эсминцем ВМС США где-то за горизонтом.

За происходящим в западной части пустыни Мохаве адом наблюдают невозмутимые операторы в надежных бункерах.