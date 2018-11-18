Министр обороны ФРГ поддержала создание армии ЕС 

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что единая армия Евросоюза нужна для отстаивания европейских интересов при возникновении кризисов.
«Мы, политики, должны так организовать и модернизировать наши структуры принятия решений, чтобы Европа могла быстро действовать в вопросе возможного участия в военных антикризисных операциях», — сказала она в интервью медиагруппе Funke.
По её словам, общеевропейская армия может составить конкуренцию силам НАТО.
Как ранее писал News.ru, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна не поддерживает активно продвигаемую Францией и Германией идею создания единой европейской армии. По его мнению, Европа не сможет защититься без США.