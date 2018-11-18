Ещё
Министр обороны ФРГ поддержала создание армии ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр обороны ФРГ поддержала создание армии ЕС 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Stefan Boness/Ipon/Global Look Press
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что единая армия Евросоюза нужна для отстаивания европейских интересов при возникновении кризисов.
«Мы, политики, должны так организовать и модернизировать наши структуры принятия решений, чтобы Европа могла быстро действовать в вопросе возможного участия в военных антикризисных операциях», — сказала она в интервью медиагруппе Funke.
По её словам, общеевропейская армия может составить конкуренцию силам НАТО.
Как ранее писал News.ru, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна не поддерживает активно продвигаемую Францией и Германией идею создания единой европейской армии. По его мнению, Европа не сможет защититься без США.
News.ru: последние новости
Украинский генерал пригрозил России «большой войной» Женский спецназ решили создать в Бельгии Корабли в Крыму и Новороссийске подняли по тревоге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано последнее сообщение Осина57
«Не может передвигаться»237
Янукович госпитализирован с серьезными травмами920
Спортсмен застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе463
Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца44
Видео
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
01:04
Французы протестуют против повышения цен на бензин
В мире Европа
00:52
Дочь Задорнова жестко ответила «музам» отца
Шоу-бизнес Происшествия
00:16
Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца
Происшествия
03:21
Побег из СССР: зачем грузинские «мажоры» угнали самолет
Происшествия Статьи
00:57
Захарова напомнила Западу о Донбассе
Политика
03:20
Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии
Оружие Армия
00:58
Опубликованы кадры визита Путина в Печерский монастырь
Политика
00:59
Данко: только у Наташи могла родиться такая Агата
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение