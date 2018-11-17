Шойгу отучил НАТО диктовать условия России

По словам Расмуссена, в 2009 году Альянс планировал провести и перезагрузку отношения с Россией, но эти намерения реализованы не были.

"Мы думали, что можем сделать Россию так называемым стратегическим партнёром — и, если помните, в 2010 году мы провели саммит Россия-НАТО, на котором решили развивать со страной стратегическое партнёрство. Но сегодня нам нужно понять, что Россия — не стратегический партнёр, а стратегический противник", — приводит RT слова экс-генсека НАТО.

Никакого "стратегического партнерства"

Речь идет не только об "ошибке" Альянса, а в целом о том, что Запад несколько потерял контроль над ситуацией, надеясь, что Путин будет продолжателем прежней линии и идти в том же направлении — на развал и на внешнее управление, говорит военный эксперт Юрий Котенок

"Что до слов Расмуссена о том, что НАТО хотел сделать Россию партнером, это полная чушь. В том самом 2008-м Россия применила операцию принуждения к миру Грузии. Тогда, рядом с грузинскими военными, находились специалисты НАТО. О каком стратегическом партнерстве тогда могла идти речь? Альянс в ельцинские времена рассматривал Россию как ослабленного зверя, а затем — как противника", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Россия должна быть сильной

Заявления Рассмусена — это, по сути, признание в очередной раз факта усиления мощи России, как геополитической, так и военной.

Слова экс-генсека НАТО говорят о том, что "мы на правильном пути", считает Котенок.

"Предпринимаются большие усилия, чтобы восстановить наш оборонный потенциал, который находился в критическом состоянии после развала Советского Союза. В общем, работа идет, и в этом большая заслуга руководства Минобороны, которое перестало резать по живому, как это было во времена Сердюкова", — заметил эксперт, указав, что усилия по развитию военно-промышленного комплекса нуждаются во всяческой поддержке.

Что мы видим сегодня? Это и переоснащение наших войск новыми системами ПВО, разработка новых перспективных видов оружия, о чем заявил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин. Наша страна по дуге окружается военными контингентами, в том числе стран НАТО, Все это направлено на восток, против России, и Запад это уже не скрывает, называя нас противником.

"В рамках этого противодействия Россия должна быть сильной", — уверен эксперт.

По всем направлениям

За последние 18-20 лет Россия усилилась по всем направлениям, говорит член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько

"Мы сумели сохранить ряд прежних военных разработок, модернизировать некоторые из них и создать новые. Мы сохраняем потенциал, который не позволяет диктовать нам какие-то условия и в то же время не слишком обременительный для экономики. Это результат ряда кампаний, где Россия на практике показала свои возможности. Речь идет о Сирии, конечно", — сказал эксперт.

Усиление мощи