В НАТО отследили источник помех GPS

DN: Россию обвиняют в создании помех для GPS во время учений НАТО, но доказательств не обещают

Норвегия и Финляндия заявили, что смогли отследить источник помех для сигнала GPS, и ведёт он якобы к российской базе на Кольском полуострове. Эти помехи там зафиксировали во время проведения учений НАТО «Единый трезубец», пишет Defense News. Впрочем, как признают в Финляндии, вряд ли на суд публики будут предоставлены какие-либо доказательства, и разведкам этих стран приходится верить на слово.

Финляндия и Норвегия собираются запустить раунд дипломатических консультаций с Москвой , которую они подозревают в умышленном создании помех для сигнала GPS, сообщает Defense News. Причём, по словам представителей этих северных стран, происходили эти нарушения последние недели, как раз когда проводились учения НАТО «Единый трезубец».

Норвежская разведка заявила, что отследила источник помех, и он привёл её к российской военной базе неподалёку на Кольском полуострове. Их финские коллеги сообщили, что пришли примерно к тем же выводам.

Впервые помехи для сигнала GPS были обнаружены во время учений НАТО в Норвегии в конце октября. При этом, по оценке финских и норвежских специалистов авиации и обороны, эти нарушения сигнала представляли собой большую опасность как для военных, так и для коммерческих полётов, которые проходили в этом районе.

Министерство иностранных дел Финляндии составило об этом доклад и передало в парламент. До конца ноября финские дипломаты должны составить более подробный отчёт о ситуации.

По словам представителя дипломатического ведомства Финляндии Сари Раутио, этот вопрос Хельсинки обсуждают с Москвой «по дипломатическим каналам». Хотя Россия, по мнению финских парламентариев, практически точно будет отрицать какую-либо причастность.

«Нет никаких причин не доверять Норвегии и её разведке. Вряд ли Норвегия станет публично раскрывать методы, которые привели к этому заключению. Раз в публичном поле не будет представлено никаких технических доказательств, закончиться всё может тем, что Россия просто будет всё отрицать. Мы должны сказать России, что мы не позволим подобным образом нарушать наше воздушное пространство», — заявил председатель комитета по международным делам в парламенте Финляндии Матти Ванханен.

И Россия уже отвергла все обвинения, будто она стоит за этими помехами для сигнала GPS.

«Сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Норвегии открыто расследование по этому делу. Там несколько коммерческих самолётов в октябре жаловались на то, что у них во время полёта пропадала связь со спутником. Как пишет Defense News, Норвегия якобы установила, что помехи наблюдались с 16 октября по 7 ноября, и учения НАТО проходили как раз с 25 октября по 7 ноября.