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Британский фрегат отправили сопровождать корабль РФ
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В Ла-Манш направили британский фрегат для сопровождения российского корабля 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фрегат ВМС Великобритании сопровождает российский военный корабль "Маршал Устинов" в Ла-Манше, сообщила пресс-служба британского флота.
"Базирующийся в Портсмуте фрегат типа 23 St Albans был направлен для сопровождения российского корабля. "Маршал Устинов" в сопровождении вспомогательного судна и буксира шел из Средиземного моря через воды Франции, где группу сопровождали французские ВМС", — говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы.
В настоящее время фрегат, на борту которого размещен вертолет, продолжает отслеживать перемещения российской группы через пролив. Наблюдение продолжится до выхода кораблей из территориальных вод Великобритании.
Британские ВМС и ВВС регулярно сопровождают российские корабли и самолеты в моменты их прохождения вблизи границ Британии.
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