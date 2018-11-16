Британский фрегат отправили сопровождать корабль РФ

В Ла-Манш направили британский фрегат для сопровождения российского корабля

Фрегат ВМС Великобритании сопровождает российский военный корабль "Маршал Устинов" в Ла-Манше, сообщила пресс-служба британского флота.

"Базирующийся в Портсмуте фрегат типа 23 St Albans был направлен для сопровождения российского корабля. "Маршал Устинов" в сопровождении вспомогательного судна и буксира шел из Средиземного моря через воды Франции, где группу сопровождали французские ВМС", — говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы.

В настоящее время фрегат, на борту которого размещен вертолет, продолжает отслеживать перемещения российской группы через пролив. Наблюдение продолжится до выхода кораблей из территориальных вод Великобритании.

Британские ВМС и ВВС регулярно сопровождают российские корабли и самолеты в моменты их прохождения вблизи границ Британии.