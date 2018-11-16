На какие города России направлены китайские ракеты

На какие российские города направлены китайские ракеты

Гонконгские СМИ сообщали, что в 700 км от Владивостока в северо-восточной провинции Хэйлунцзян Китай разместил межконтинентальный ядерный ракетный комплекс Дунфэн-41 (DF-41). Какие угрозы это несет России

Отечественные эксперты уверены, что подобное базирование китайских ракет не направлено против нашей страны, DF-41 предназначены для ядерного сдерживания Пентагона . Важно отметить, что между Россией и Китаем подписан договор о стратегическом партнерстве, а вот у Вашингтона и Пекина такого соглашения нет. Кроме того, нужно иметь ввиду, что северо-восток Китая — это наиболее близкая к США территория для размещения межконтинентальных баллистических ракет.

По мнению аналитиков, на решение руководства Народно-освободительной армии Китая (НОАК) повлияла жесткая позиция Дональда Трампа в отношении Китая и напряженная военно-политическая обстановка, которая сложилась на Корейском полуострове.

Размещая межконтинентальные баллистические ракеты вблизи российских границ Пекин не нарушает договоренностей с Москвой . Согласно договору от 1997 года, наши страны отводят за стокилометровую приграничную зону обычное вооружение, а на ракетно-ядерные силы это правило не распространяется.

Со слов главного редактора журнала «Арсенал отечества» Виктора Мураховского , разработка комплекса DF-41 заняла минимум 12 лет, а это значит, что она не является реакцией на ухудшение американо-китайских отношений. Можно предположить, что DF-41 изначально был рассчитан на любую потенциальную угрозу для Поднебесной.

Данные о DF-41 засекречены. Предположительно эта ракета с максимальной дальностью полета от 12 до 15 тысяч километров и несет в себе до 10 ядерных боеголовок. По словам члена-корреспондента Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константина Сивкова, сбить такую ракету крайне сложно, ни Россия, ни США не располагают эффективными системами ПРО для борьбы с DF-41. Эксперт считает, чтобы обезвредить одну такую боеголовку необходимо выпустить до 80 снарядов. Утешает лишь то, что по числу межконтинентальных баллистических ракет на сегодняшний день Китай заметно уступает нам и американцам.

Практически все военные эксперты единодушны в том, что DF-41 не несет России непосредственной угрозы, в противном случае комплекс разместили бы не у наших границ, а где-нибудь в центре или на юго-востоке Китая. Наиболее эффективна DF-41 при ударах по целям в радиусе 8-9 тысяч километров — на таких дистанциях траектория и скорость ракеты фактически лишают ПРО возможности осуществить успешный перехват.

Есть еще одно объяснение подобного месторасположения комплекса Дунфэн-41. Ведь в случае, если Пентагон совершит ракетный удар по северо-восточным областям Китая, то часть боеголовок почти наверняка упадет на сопредельной российской территории, что приведет к гарантированному ракетному ответу Вашингтону со стороны Москвы. Можно это расценивать, как хитрый стратегический ход руководства НОАК, которое дополнительно обезопасило рубежи Поднебесной российским ядерным щитом.

Вашингтон, не очень довольный тесными взаимоотношениями Москвы и Пекина, пытается убедить Кремль в потенциальной угрозе, которая исходит от Китая. К примеру, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в ходе своей поездки в Грузию заявил, что китайские ракеты нацелены в том числе и на Москву. Он также изъявил желание обсудить вопросы китайской угрозы со своими российскими коллегами.

Теоретически китайские ракетные комплексы могут угрожать крупным городам России от Москвы до Владивостока, но это не межконтинентальная система Дунфэн-41, а ракеты средней дальности Дунфэн-21 и Дунфэн-26 с радиусом действия в 3-4 тыс. км. В частности, комплекс DF-26 недавно прошел все необходимые испытания и был принят на вооружение в армии Китая.

Сотрудник Института политического и военного анализа Александр Храмчихин обращает внимание на то, что ракет средней дальности у НОАК больше, чем у любой другой армии мира. Еще во времена холодной войны они создавались как оружие, направленное в сторону северного соседа и нет оснований думать, что сейчас ситуация кардинально изменилась.

Китайская сторона, правда, выражает обеспокоенность, что ее действия воспринимают как угрозу безопасности чьей-либо страны. В Пекине подчеркивают, что военная стратегия КНР носит исключительно оборонный характер, и ни при каких обстоятельствах вооруженные силы Китая не станут применять ядерное оружие первыми.

Дружба дружбой, но и Россия всегда учитывает потенциальную китайскую угрозу. Так, в начале 2017 года уже четвертая ракетная бригада Восточного военного округа получила в свое распоряжение оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который способен поражать подвижные и стационарные цели с высокой степенью точности. Отметим, что в Центральном, Южном и Западном ВО только по две бригады имеют на вооружении «Искандер-М».

Если на Западе «Искандеры» призваны противостоять угрозе исходящей от стран НАТО , то на кого они направлены на Востоке? Отчасти зона поражения «Искандера-М» покрывает инфраструктуру японской префектуры Хоккайдо и авиабазу Мисава на востоке префектуры Аомори. Но важнейшие военные объекты как Японии, так и США в Тихоокеанском регионе остаются вне досягаемости.

Очевидно, что в первую очередь российские ракеты в Восточном ВО предназначены для стратегического сдерживания Китая, что, судя по количеству комплексов, является сверхважной задачей. Кроме того, они нужны на случай эскалации напряженности на Корейском полуострове.

В Кремле, конечно, в открытую не говорят о наличии китайской проблемы, напротив, там акцентируют внимание на доверительном характере отношений между двумя странами. Однако участившиеся в последнее время военные учения на Дальнем Востоке косвенно свидетельствуют, что проблема существует.

Любопытны слова британского эксперта Роджера Макдермотта, участника программы евразийских военных исследований, который заявил следующее: