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«Сделать лося»: шокирующие развлечения в армии РФ
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«Сделать лося» и другие шокирующие развлечения в российской армии 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Армия России. Для многих эти слова звучат гордо, для кого-то — угрожающе. А для призывников, зачастую, довольно страшно.
С ужасом держа в руке повестку в военкомат 18-летний подросток, вчера вставший со школьной скамьи, прокручивает в голове мысль: «Что ждет меня в армии?». Конечно же, есть и те, кто идет служить срочную службу с радостью, осознавая всю ответственность, которую на него возложила Родина. Но и таких отважных впереди ждет то же самое, что и «ботаников». Слова «фанера», «лось» и прочие странные термины скоро станут понятны и тем и другим. Разберемся в них и мы.

Пробить фанеру

Новоприбывшие в воинскую часть призывники проходят проверку. Опытные старослужащие проводят некий обряд посвящения, в ходе которого проверяются боевые качества новичка.
«Грудь к осмотру!» — звучит команда из уст «дедушки». С этих слов начинается процедура «пробития фанеры».
Новобранец, вставший по стойке «смирно» произносит заклинание: Фанера трёхслойная, бронебойная, ХХХХ года выпуска к бою готова!». После этого в грудь солдата следует мощный удар, в который «дедушка» вкладывает всю свою любовь и нежность.
В случае если новобранец устоял на ногах (а такое изредка случается), он должен ответить: «Откат нормальный, гильзы в ящике». Если же неофит упал, процедура повторяется до тех пор, пока "гильзы не соберутся, наконец, в свой ящик".

Сохатый

Лось бывает четырех типов. Обычный, музыкальный, камышовый и бешеный. Процедура немногим отличается от предыдущей. Принцип действия — примерно тот же. Вновь те же действующие лица. Вновь мощный удар.
Но в этот раз уже, так сказать, не в грудь, а в лоб. Работает это так: новобранец держит руки у лба в виде рогов лося, прижимая ладонь «нижней» руки к кисти «верхней». Дедушка нежно бьет кулаком по «рогам» с силой гидравлического молота.
Для особо провинившихся существует вариация — лось «музыкальный». Процедура та же, но перед ударом новобранец должен пропеть знаменитые строчки: «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь». Удар. После него следует завершить строку: «Всё мне ясно стало теперь».
В случае лося «камышового», солдат должен пятиться назад, «пробираясь через камыши». «Бешеный» же прост до гениальности — в этом случае «деду» даже не надо бить. Солдат сам должен разбежаться и удариться о то место, на которое ему укажут.

Бабочки

Хочешь стать сильным и ловким? Отправляйся на «ловлю бабочек». Задача проста: нужно присесть, а затем подпрыгнуть как можно выше, стараясь поймать руками над головой несуществующую бабочку.
Поймать нужно обязательно. Добрый «дедушка» обязательно проверит «улов» и, в случае неудачи, отправит на вторую и третью и четвертую и так далее попытку.

Убей тигра!

Ночью солдаты выходят на охоту. В сафари, в котором участвуют все те же молодые солдаты, главная добыча — тигр. Тигром становится тот солдат, который своим храпом мешает спать остальным. Охотятся на дикое животное всем тем, что подвернется под руку. В ход идут подушки, одеяла, тапочки и прочие нехитрые предметы солдатского обихода.
Проснувшийся от мощной атаки «тигр» должен разнести снаряды по своим местам и лишь после этого пойти спать дальше. И не храпеть.

Считать скрипы

На отбой солдату дается 45 секунд, которые выделяют молодым «слонам» заботливые «дедушки».
После команды «45 секунд — отбой!» Новобранцы должны успеть добежать до своих коек, раздеться, уложить аккуратно одежду и лечь в кровать. И не дай боже, солдат, тебе не успеть уложиться в норматив! По новой отрабатывать команду будут все. Уложились? Усложняем задачу.
«3 секунды — отбой!». После этой команды стоящие в трусах и майках возле кроватей новобранцы должны лечь и лежать тихо и смирно. «Дедушка» считает скрипы. «Дедушка» должен заснуть до того, как насчитает три скрипа. Если «дедушка» насчитал три скрипа… Ну, вы поняли, на отбой дается 45 секунд…
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