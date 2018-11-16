Двойной эффект. Как «Укробронпром» вооружает Украину за счет России

В четверг, 15 ноября, украинская армия получила более 65 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, БТР, бронеавтомобили и высокоточные противотанковые ракетные комплексы. Какое еще вооружение есть у Вооруженных сил Украины , как оно создавалось и кто за это заплатил, выясняло издание Украина.ру

Об украинской армии и ее вооружении принято говорить, как о смешных играх в песочнице. Однако издание Украина.ру, проанализировав только открытые источники, пришло к выводу, что «Укробронпром» немало преуспел в модернизации существующих и создании новых видов оружия, которое регулярно передает Вооруженным силам Украины (ВСУ). И немалое количество этой техники изготовлено именно на российские деньги.

Передача новой техники для ВСУ

На территории входящего в госконцерн «Укроборонпром» Киевского бронетанкового завода (КБТЗ) была представлена техника, которая в ближайшее время поступит в ВСУ. В частности, бронетанковый завод передал 3 восстановленных танка-72 и пять БТР-3.

Предприятия «Укроборонпрома» предоставили военным новое высокоточное вооружение: 20 противотанковых комплексов Стугна-П и 30 Корсаров от конструкторского бюро «Луч», а также мобильную РЛС кругового обзора «Дельта», разработанную и изготовленную ГП НИИ радиолокационных систем «Квант-Радиолокация».

Кроме того, частное предприятие «Украинская бронетехника» передало военным шесть специализированных бронированных автомобилей, а также пять 82-мм переносных минометов УПІК-82 украинской разработки.

В целом, по данным «Укроборонпрома», в течение этого года армии было поставлено свыше 3,5 тыс. единиц военной техники, из которых более 2000 — новое и модернизированное вооружение. В их числе: броне— авиа-, а также морская военная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы, системы ПВО, РЭБ и связи.

Безнадежный для России долг «Укроборонпрома»

В 2014 году оборонно-промышленный комплекс Украины столкнулся с немалыми проблемами в связи с госпереворотом и военным конфликтом на Донбассе. В условиях тяжелого положения промышленности, торгово-экономических ограничений в отношении России предприятия, входившие в концерн, сосредоточили свои усилия на ремонте и модернизации старых образцов вооружения, находившихся на хранении со времен СССР.

Значительный удар предприятия украинского ОПК получили в связи с ограничением на сотрудничество с РФ: в августе 2014 г. указом президента был наложен запрет на экспорт продукции военного и двойного назначения в Россию. В мае 2015-го Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере, а правительство расторгло все ранее заключенные договора. Россия размещала немалые заказы на украинских предприятиях, закупала корабельные и авиационные двигатели, внося предоплату в размере 80% от стоимости контракта. В результате продукция производилась, но заказчик ее не получал, а попытки взыскать средства с помощью обращения в российские суды успехом не увенчались — предприятия «Укроборонпрома» попросту отказывались платить, объясняя это отсутствием средств и «агрессией РФ против Украины», являющейся не более чем бездоказательным политическим клише.

Выход из данной ситуации нашли с помощью Верховной Рады, которая 12 июня 2018 г. официально разрешила предприятиям концерна не погашать задолженность за продукцию военного назначения по заказам из РФ на основании контрактов, подписанных до сентября 2014 г. Сумма долга составляла 3,8 млд грн, или 146 млн долларов. По сути эти не очень большие по меркам российского ВПК (но достаточно весомые для Украины) средства были использованы для перевооружения украинской армии. В отсутствие способов повлиять на такое решение единственным методом взыскать деньги является обращение в международные суды, но и это ничего не гарантирует, поскольку процедура довольно длительная.

Чем же может похвастаться украинская оборонка? Что она производит на украденные у России деньги?

Модернизация и создание новых вооружений для украинской армии

Нельзя не отметить, что, после того как военные действия на Донбассе миновали активную фазу, украинский ОПК, используя значительный научно-технический потенциал, оставшийся еще с советских времен, стал постепенно переходить от ремонта старых к выпуску новых образцов вооружения, ориентированных на боевой опыт ВСУ.

Среди очевидных успехов государственной украинской оборонки — реализация проектов в бронетанкостроении. Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова вело активные работы по усовершенствованию основного боевого танка «Оплот» и новых образцов легкой бронетехники. На Харьковском танкостроительном заводе имени Малышева удалось нарастить темпы производства: если за период 2011-2015 гг. производилось пять танков «Оплот» в год, то ныне выпускаются 3 танка в месяц. К слову, данные боевые единицы успешно экспортировались Украиной в Таиланд.

В мае 2017-го «Укроборонпром» сообщил о разработках перспективного танка нового поколения, а также новой бронетехники, которая должна поступить на вооружение украинской армии в 2020-х годах.

Немало потрудились и над новой модификацией БТР-4, которая в конце 2017 года прошла заводские испытания, получив название БТР-4МВ1. Эта боевая машина построена с широким применением опыта использования БТР-4 в зоне боевых действий, внедрения стандартов НАТО и технологических решений в соответствии с последними тенденциями развития бронетехники в странах Альянса. Ученые из конструкторского бюро машиностроения им. Морозова добились повышения степени защиты БТР-4МВ1, значительно превышающей аналогичные показатели других БТРов или БМП, находящихся на вооружении в Украине. Также специалисты уделили внимание условиям работы экипажа и десанта, модернизировав систему кондиционирования и отопления, а также установили новые комфортные кресла. Первые 7 машин поставили на вооружение в ВСУ 29 октября этого года.

На Киевском бронетанковом заводе проводились работы по усовершенствованию БТР-3, в результате чего в 2016 г. появились первые единицы модернизированного бронетранспортера — БТР-3ДА. Всего были внесены около 1000 изменений в изначальную конструкцию. Обновленный БТР имеет улучшенную бронезащиту экипажа и усиленную защиту против обломков. Для эффективного применения боевого модуля по левому борту установлен дополнительный силовой агрегат, который позволяет использовать его без запуска основной силовой установки.

Существенные наработки имеются и в области ракетных программ, а также противотанковых вооружений — здесь нужно выделить Государственное киевское конструкторского бюро «Луч» и его руководителя Олега Коростелева. По некоторым параметрам ПТРК, над которыми он трудился, не уступают «Джевелинам», партия которых передана Украине США в апреле этого года.

Среди предприятий, занимающихся производством радиолокационных систем и разведывательных комплексов, ведущее место занимает КП «Научно-производственный комплекс „Искра“, расположенный в Запорожье. В 2017 году концерн зафиксировал рост объемов реализации продукции предприятия для нужд Министерства обороны Украины по сравнению с 2015 годом в 8 раз. В течение года НПК „Искра“ завершила разработку и изготовила опытные образцы двух новых радиолокационных станций 80К6Т и МР18. Ключевыми их особенностями является надежность, способность работы на больших высотах, возможность транспортировки различными видами транспорта.

ГП „Изюмский приборостроительный завод“ сконцентрировался на изготовлении современных приборов наведения и оптико-электронных прицелов для украинской бронетехники и противотанковых ракетных комплексов. Всего в 2017 году предприятие поставило более 1200 единиц современных приборов, включая приборы ночного видения. Помимо того в прошлом году завод представил новый оптико-электронный прицел ОЭП-ВН с мощным тепловизором, который соединен с высокоточной цифровой системой ведения огня. Его высокочувствительный тепловизор способен обнаруживать цели на расстоянии 5 км. Создание нового прицела стало возможным благодаря сотрудничеству с рядом компаний из стран НАТО.

Украинские военные в этом году уже провели испытания ряда новых вооружений, произведенных предприятиями „Укроборонпрома“. 2 января Министерство обороны Украины сообщило об успешном испытании двигателя для неуправляемой баллистической ракеты „земля-земля“, предназначенной для оперативно-тактического ракетного комплекса „Гром-2“ (разработка КБ „Южное“).

А 30 января в присутствии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александра Турчинова состоялся пуск крылатой ракеты „Нептун“, разработанной КБ „Луч“ (Киев). Дальность стрельбы данных ракет — не менее 280 км, но ее могут и увеличить в зависимости от необходимости.

В апреле этого года Турчинов оценил новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) „Ольха“, имеющую дальность стрельбы от 120 до 170 км. Она фактически превосходит российскую РСЗО „Смерч“ и тактическую ракетную систему „Точка-У“. Президент Порошенко поставил задачу начать их серийное производство уже в этом году.

В октябре 2018 г. на Шепетовском ремонтном заводе представили новую боевую машину БМ-21 УМ „Береста“, призванную заменить БМ-21 „Град“, состоящую на вооружении Вооружённых сил Украины. По словам конструкторов, одной из особенностей „Бересты“ стала цифровая система управления огня, которая проводит подготовку к стрельбе, в частности, топогеодезическую привязку, не покидая кабины. Как отмечается, благодаря этому расчёт реактивной системы залпового огня в режиме реального времени получает точные координаты врага, которые в обработанном виде поступают из дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Ещё одна особенность новой РСЗО — увеличение мощности залпа до 50 реактивных снарядов вместо 40 в „Граде“. Разработчики утверждают, что главное преимущество „Бересты“ в сравнении с „Градом“ состоит в меньших затратах денежных средств, большей точности ведения огня и мощности залпа. В то же время для открытия огня требуется меньше времени.

Уделяется внимание и боевым беспилотным аппаратам. В 2015 г. на знаменитом авиазаводе „Антонов“ планировали создать беспилотник, аналогичный американским MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

Благодаря кооперации с Польшей Украина налаживает новые рецептуры пороха, отличающиеся от советских стандартов. В сентябре на сайте „Укроборонпрома“ заявляли о намерении в ближайшее время обеспечить в стране замкнутый цикл производства метательных и взрывных веществ. В публикации утверждалось, что некоторые комплектующие для маршевых двигателей ракет поставляют польские партнеры. А в августе 2018 года президент Порошенко на своей странице в Facebook хвастался тем, что Украина сумела поставить на поток производство боеприпасов, а „Укроборонпром“ готов к серийному выпуску тех видов, которые до недавнего времени были дефицитными.

Под эгидой США

В контексте всего вышеуказанного нельзя не остановиться на роли США, которые в данный момент являются главным внешним куратором Украины. Безусловно, они в определенной степени способствуют модернизации ВСУ, поскольку заинтересованы в их возможном использовании против России. Нет никаких сомнений, что новые разработки появляются при участии европейских и американских компаний, получающих выгодные контракты.

В октябре этого года украинская делегация провела в Вашингтоне переговоры относительно развития совместных проектов. Среди приоритетов были названы авиация, бронетанкостроение и сотрудничество в военно-морской сфере.

»Нами предложены некоторые первые шаги, первые «наброски» совместной работы, которые позволят нам развивать диалог, понимать деловую культуру каждой из сторон, строить доверие, строить совместные проекты, которые приведут в первую очередь к усилению Вооруженных сил Украины», — говорил в интервью «Голосу Америки» глава «Укроборонпрома» Павел Букин

Таким образом, концерн «Укроборонпром», основанный на советском научно-техническом наследии, доставшемся Украине от СССР, достаточно динамично работает, производя для ВСУ новое вооружение на основе современных технологий и стандартов.

И хотя там существует немало проблем, а ряд проектов могут являться «патриотическим» популизмом и пиаром, в плане технического оснащения современная украинская армия является серьезной силой, которую не стоит недооценивать.