Украине предрекли поражение в войне с Россией

На Украине спрогнозировали последствия в случае войны с Россией

"Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил. Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит", — сказал он.

Смешко назвал неэффективными расходы военного бюджета страны, объяснив проблему "непрозрачностью". Так, по его словам, в США ежегодно на оборону выделяются лишь 1,5-2 процента ВВП, а на сайте американского конгресса расписано, на какие закупки уходили деньги "до последнего цента", тогда как в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3 процента, но неизвестно, на что они тратятся.

В среду глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил на заседании правительства, что "финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону, недостаточный" и требует увеличения.

Киев регулярно выступает с различными бездоказательными обвинениями в адрес Москвы, включая "вмешательство" во внутренние дела, участие в конфликте на юго-востоке страны, ведение "гибридной войны", шпионаж и киберпреступления. Российская сторона обвинения отрицает и называет их неприемлемыми. В Москве неоднократно отмечали, что Россия не является участником внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем преодолении политического и экономического кризиса на Украине.