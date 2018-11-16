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Украине предрекли поражение в войне с Россией
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На Украине спрогнозировали последствия в случае войны с Россией 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
Украина не выстоит, если случится война с Россией, заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "112 Украина".
"Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил. Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит", — сказал он.
Смешко назвал неэффективными расходы военного бюджета страны, объяснив проблему "непрозрачностью". Так, по его словам, в США ежегодно на оборону выделяются лишь 1,5-2 процента ВВП, а на сайте американского конгресса расписано, на какие закупки уходили деньги "до последнего цента", тогда как в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3 процента, но неизвестно, на что они тратятся.
В среду глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил на заседании правительства, что "финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону, недостаточный" и требует увеличения.
Киев регулярно выступает с различными бездоказательными обвинениями в адрес Москвы, включая "вмешательство" во внутренние дела, участие в конфликте на юго-востоке страны, ведение "гибридной войны", шпионаж и киберпреступления. Российская сторона обвинения отрицает и называет их неприемлемыми. В Москве неоднократно отмечали, что Россия не является участником внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем преодолении политического и экономического кризиса на Украине.
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