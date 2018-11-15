Еще одна страна обвинила РФ в сбоях GPS на учениях НАТО

Финляндия обвинила Россию в сбоях GPS на учениях НАТО

МИД Финляндии обвинил Россию в сбоях в работе GPS во время учений НАТО Trident Juncture, проходивших с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что МИД передал отчет по нарушениям в работе GPS в комитет парламента по международным делам и обсуждает проблему с Россией на дипломатическом уровне.

Ранее аналогичные обвинения в адрес России выдвинуло министерство обороны Новегии.

По информации норвежского минобороны, сбои наблюдались в период 16 октября по 7 ноября, а их источником были российские вооруженные силы на Кольском полуострове. При этом норвежские военные отметили, что помехи не привели ни к каким ЧП или авариям.

Минобороны сообщило, что уже обращались к российским властям за разъяснениями в связи со сбоями.

В Кремле сообщили, что не знают о предполагаемом влиянии России на работу GPS во время учений НАТО и посоветовали обратиться в Минобороны РФ.