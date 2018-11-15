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Число жертв авиаударов коалиции США увеличилось
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Число жертв авиаударов коалиции США по Дейр-эз-Зор возросло до 23 человек 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: SANA
Число жертв авиаударов международной коалиции во главе с США по двум деревням в сирийской провинции Дейр-эз-Зор возросло до 23 человек, передает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Ранее в четверг агентство сообщало о гибели 17 мирных жителей деревни Бу-Бадран на востоке провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов международной коалиции.
"Двадцать три мирных жителя деревень Бу-Бадран и ас-Суса погибли в результате авиаударов международной коалиции по жилым районам, разрушены несколько жилых домов", — передает агентство.
Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которых становятся в том числе мирные жители. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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