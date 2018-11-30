США готовы показать силу и решимость в Керченском проливе

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон предложил провести военные учения и международные операции в Азовском море и Керченском проливе. По его мнению, инцидент, во время которого украинские суда нарушили границу России, является «провокацией Москвы» и «США не могут с этим мириться».

«Я бы хотел увидеть международные операции по обеспечению свободы навигации, с проходом через Керченский пролив в Азовское море», –— сказал Джонсон в интервью CNN, добавив, что США должны установить там своё присутствие.

Он также призвал ускорить отправку войск в страны Балтии и в Восточную Европу, чтобы показать Москве силу и решимость.

По словам сенатора, американские законодатели уже готовят резолюцию, осуждающую действия России и призывающую освободить украинские корабли и моряков.

Ранее глава США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские военные корабли намеренно нарушили госграницу, войдя в территориальные воды России, которые были таковыми ещё до возвращения Крыма в состав страны. В результате корабли были задержаны силой и доставлены в Керчь, а моряки арестованы за нарушение границы. Путин назвал произошедшее провокацией Киева на фоне низкого рейтинга президента Украины Петра Порошенко перед выборами.

News.ru писал о том, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением США отменить запланированную на 1 декабря встречу лидеров России и Соединённых Штатов — Владимира Путина и Дональда Трампа.