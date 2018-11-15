Ещё
НАТО продолжает последовательно продвигаться на восток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО продолжает последовательно продвигаться на восток, заявили в МИД 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: AP Photo / Virginia Mayo, File
НАТО продолжает последовательно продвигаться на восток, военное присутствие наращивается от Черного до Балтийского морей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Осуществляется постепенное ротационное и на постоянной основе, фактически перманентное присутствие американских военнослужащих в сопредельных с Россией странах. Планомерно расширяется военно-транспортировочная деятельность у наших границ", — заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, с октября в Балтийском регионе и на севере Европы сконцентрированы многочисленные силы и средства, участвующие в серии крупных военных учений альянса, которые дополняют уже развернутые в странах восточного фланга НАТО соединения.
"Подобные действия стран альянса объективно ведут к милитаризации региона, генерируют новые риски и повышают градус военно-политического противостояния", — добавила Захарова.
"Вот эта деятельность НАТО, наращивание членами-странами своего присутствия вблизи границ идет по всей протяженности дуги от Балтийского до Черного морей. В Польше и странах Балтии развернуто четыре многонациональных батальона НАТО, в Румынии — многонациональная бригада. Не снят с повестки дня вопрос о формировании постоянной группировки ВМС стран НАТО в Черном море", — подчеркнула дипломат.
Последние новости
Порошенко нанес сокрушительный удар в Париже. Эксклюзивный фельетон Украину накрыли "холодные бунты": это не катастрофа, а просто трагедия За что Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу96
Схватка школьницы и педофила попала на видео47
Москву заметет7
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения18
Кого называют «друзьями Путина» в Европе220
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение