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Великобритания закупит у США новые истребители
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Великобритания закупит у США новые истребители 

News.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: Think Defence/flickr.com
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что закупит ещё 17 американских бомбардировщиков пятого поколения F-35B. Тем самым Соединенное Королевство увеличит флот этих истребителей вдвое.
«Семнадцать новых F-35B будут поставлены в войска в 2020-2022 годах, они станут дополнением к 16 уже базирующимся на базе ВВС Marham в Великобритании и в США аналогичным самолетам», — говорится в заявлении министра.
Ранее News.ru писал о том, что новейший американский истребитель F-35B разбился в штате Южная Каролина. Это первое крушение боевой машины такого класса. Пилот успел катапультироваться.
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