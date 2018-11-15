Великобритания закупит у США новые истребители

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что закупит ещё 17 американских бомбардировщиков пятого поколения F-35B. Тем самым Соединенное Королевство увеличит флот этих истребителей вдвое.

«Семнадцать новых F-35B будут поставлены в войска в 2020-2022 годах, они станут дополнением к 16 уже базирующимся на базе ВВС Marham в Великобритании и в США аналогичным самолетам», — говорится в заявлении министра.

Ранее News.ru писал о том, что новейший американский истребитель F-35B разбился в штате Южная Каролина. Это первое крушение боевой машины такого класса. Пилот успел катапультироваться.