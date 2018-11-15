ВМФ России закажет боевые фрегаты «Адмирал Горшков»

Российский военно-морской флот может заказать ещё несколько фрегатов «Адмирал Горшков». Речь идёт о строительстве до четырёх кораблей, предназначенных для поиска и уничтожения атомных подводных лодок в море, противовоздушной и противоракетной обороны авианосцев.

Консультации с Северным ПКБ уже ведутся. Как рассказал изданию Mil. Press FlotProm один из конструкторов Северного ПКБ, флот изначально планировал заказать до 2020 года восемь фрегатов, затем — только шесть. Однако серию сократили до четырёх единиц из-за нехватки средств. Теперь её вновь хотят продолжить.

По словам экс-главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова, флоту необходимы по меньшей мере 18 военных кораблей «Адмирал Горшков». На сегодняшний день ВМФ России передан лишь головной корабль серии «Адмирал Горшков». Второй фрегат — «Адмирал Касатонов» — планируют сдать осенью 2019 года.

Многоцелевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) разработаны в начале 2000-х годов в Северном ПКБ. Их максимальная скорость 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток. Корабль вооружен 16 ракетами «Оникс» или «Калибр», а также зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

На смену фрегатам «Адмирал Горшков» придет «Супер-Горшков». Строить их сможет « Северная верфь », если вовремя завершит модернизацию производственных мощностей.

Ранее News.ru писал, что фрегат «Адмирал Макаров» заступил на боевое дежурство в Средиземное море.