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ВМФ России закажет боевые фрегаты «Адмирал Горшков»
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ВМФ России закажет боевые фрегаты «Адмирал Горшков» 

News.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский военно-морской флот может заказать ещё несколько фрегатов «Адмирал Горшков». Речь идёт о строительстве до четырёх кораблей, предназначенных для поиска и уничтожения атомных подводных лодок в море, противовоздушной и противоракетной обороны авианосцев.
Консультации с Северным ПКБ уже ведутся. Как рассказал изданию Mil. Press FlotProm один из конструкторов Северного ПКБ, флот изначально планировал заказать до 2020 года восемь фрегатов, затем — только шесть. Однако серию сократили до четырёх единиц из-за нехватки средств. Теперь её вновь хотят продолжить.
По словам экс-главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова, флоту необходимы по меньшей мере 18 военных кораблей «Адмирал Горшков». На сегодняшний день ВМФ России передан лишь головной корабль серии «Адмирал Горшков». Второй фрегат — «Адмирал Касатонов» — планируют сдать осенью 2019 года.
Многоцелевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) разработаны в начале 2000-х годов в Северном ПКБ. Их максимальная скорость 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток. Корабль вооружен 16 ракетами «Оникс» или «Калибр», а также зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».
На смену фрегатам «Адмирал Горшков» придет «Супер-Горшков». Строить их сможет «Северная верфь», если вовремя завершит модернизацию производственных мощностей.
Ранее News.ru писал, что фрегат «Адмирал Макаров» заступил на боевое дежурство в Средиземное море.
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