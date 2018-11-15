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Новейшие саперные машины поступили в ЦВО
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Новейшие саперные машины на базе танка Т-90 поступили в ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Машины разграждения ИМР-3М поступили на вооружение отдельной инженерной бригады Центрального военного округа в Башкирии.
Инженеры Центрального военного округа получили новейшую саперную технику на базе танка Т-90. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
«Две инженерные машины разграждения ИМР-3М, выполненные на базе шасси танка Т-90, поступили по гособоронзаказу в отдельную инженерную бригаду Центрального военного округа в Башкирии», — говорится в сообщении.
В нем также подчеркнуто, что ИМР-3М это первая машина данного назначения, которая выполнена на базе шасси танка Т-90: предыдущие образцы создавались на базе танков Т-55, Т-72 и Т-80.
Машина оснащена специальным бульдозерным оборудованием, телескопической стрелой. При этом в первом полугодии 2019 года бригада получит еще одну единицу ИМР-3М, что позволит полностью перевооружить соединение на современные образцы данного вида техники.
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