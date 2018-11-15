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Испытания Су-57 на невидимость сняли на камеру
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Испытания Су-57 на невидимость сняли на камеру 

Российская Газета + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Cети появилось видео испытаний истребителя пятого поколения Су-57 на радиолокационную заметность. Тест проводился в самой большой в России безэховой камере — ее стены покрыты радиопоглощающим материалом, чтобы избежать отражения радиоволн.
Испытания помогают определить, насколько эффективно обшивка самолета поглощает и рассеивает излучение радара. В нашем случае проверяли фонарь кабины — на его стекло нанесено особое покрытие, изменяющее характеристики электромагнитных волн.
— Спецпокрытие нанесено не на весь самолет. Можно, конечно, сделать весь корпус из радиопоглощающих материалов, но тогда возникает вопрос о прочности, — рассказал телеканалу "Звезда" научный руководитель программы по спецхарактеристикам Су-57 Андрей Лагарьков. Он заметил, что по такому пути пошли создатели американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, но из-за обилия спецматериалов и оригинальной формы планера летные характеристики у бомбардировщика неважные, а размер внутренних отсеков значительно сузил спектр применяемого вооружения — так Spirit неспособен использовать ракеты.
А у Су-57 все в порядке — как с летными параметрами, так и с прочностью. Во время недавних тестов выполненное из композитных материалов крыло истребителя выдержало нагрузку больше максимальной.
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