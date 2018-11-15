«Американцам может грозить сокрушительное поражение»

CBS: США ослаблены и могут проиграть новую войну

CBS (США) . Согласно результатам исследования, которое провели военные эксперты и бывшие сотрудники силовых структур, Америка потеряла свое военное превосходство. Страны-соперницы США становятся все более сильными и агрессивными, и в следующей войне Вашингтон может проиграть, сообщает

Согласно новому аналитическому докладу, подготовленному группой бывших работников силовых ведомств и военных экспертов, военное превосходство Америки ослаблено, а в некоторых случаях его больше нет — в то время как страны-соперники становятся опытнее, сильнее и агрессивнее. Очевидный и неутешительный вывод заключается в том, в следующей войне, в которой будет участвовать Америка, она может проиграть.

«Способность Америки защищать своих союзников, партнеров и свои собственные жизненно важные интересы вызывает все больше сомнений, — пишут авторы доклада. — Ей, наверное, будет трудно одержать победу в войне против Китая или России, или, она, вполне возможно, проиграет ее».

Эта группа называется «комиссией по Стратегии национальной обороны» (National Defense Strategy Commission) и состоит из 12 бывших работников служб безопасности и экспертов по вопросам национальной безопасности. Год назад им было поручено оценить обороноспособность страны и проанализировать стратегию национальной обороны — всеобъемлющий документ по планированию, подготовленный Министерством обороны , в котором излагаются военные цели.

«Россия и Китай бросают вызов Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам, и эта угроза гораздо серьезнее той, что исходила от противников США после окончания холодной войны, — пишут авторы. — Если Соединенным Штатам придется сражаться с Россией в случае возникновения особой обстановки в Балтийском регионе или с Китаем в войне за Тайвань, американцам может грозить сокрушительное военное поражение».

Противники изучили военные стратегии США после терактов 11 сентября и узнали, как им противодействовать, говорит сопредседатель комиссии Эрик Эдельман (Eric Edelman) в интервью ведущему подкаста «Интелидженс Мэттерс» (Intelligence Matters) и главному специалисту «Си-би-эс Ньюс» (CBS News) по вопросам национальной безопасности Майклу Мореллу (Michael Morell), который также является одним из членов комиссии и участвовал в написании ее доклада.

«Они учатся на примере того, что мы сделали. Они учатся на нашем успехе, — говорит Эдельман, бывший заместитель министра обороны по вопросам политики. — И пока мы отстранились, занимаясь войной другого рода, они подготовились к ведению такой войны, современной, высокотехнологичной, которую мы не вели уже очень давно. Это означает, что мы не сможем воевать традиционным методом, как мы воевали до этого».

Комиссия выделила шесть тенденций, по ее мнению, в корне изменивших стратегическую ситуацию, в которой оказались США:

— Возобновление конкуренции крупных держав со стороны авторитарных держав, таких как Россия и Китай;

— рост влияния и расширение военного потенциала агрессивных региональных противников наподобие Ирана и Северной Кореи;

— развитие и усиление угроз со стороны джихадистских организаций;

— нарастающая агрессия «серой зоны», которая предполагает использование таких средств, как дипломатия силы и экономическое принуждение, манипулирование средствами массовой информации и кибератаки, полувоенные формирования и марионеточные силы;

— распространение передовых технологий — например, гиперзвуковых систем и ИИ — которые уменьшают преимущества США и создают новые уязвимости;

— дисфункция политической системы — бюджетная нестабильность и сокращение оборонных инвестиций.

«Мы вообще-то в течение довольно долгого времени недофинансировали Министерство обороны, — говорит Эдельман. — Думаю, что люди склонны считать, что мы так много тратим на оборону, что должны быть в состоянии разобраться с кем угодно. Но я считаю, что люди упускают из виду то, что международная обстановка стала намного сложнее».

Комиссия призвала увеличить оборонный бюджет на 3%-5% выше инфляции — в противном случае «Министерству обороны следует изменить прогнозы в отношении оборонной стратегии и глобальные стратегические задачи Америки».

Авторы доклада также рекомендуют назначить независимую комиссию для пересмотра киберполитики США. «К сожалению, приходится признать, что в киберпространстве Америка не конкурирует со своими противниками и не сдерживает их с должной эффективностью», — говорится в докладе.

«Мы по своему собственному интеллектуальному потенциалу, средствам ведения войны в этой сфере должны соответствовать тому интеллектуальному потенциалу, который используют они», — сказал Эдельман в беседе с Мореллом.

И раньше, анализируя оборонную стратегию, специалисты предупреждали, что Америка рискует столкнуться с кризисом в области национальной безопасности, если она не будет эффективнее поддерживать или — в некоторых случаях — немедленно не укрепит свой военный потенциал и оперативные возможности.

Правда, члены комиссии, работавшей в 2018 году, заявили, что, по их мнению, Америка уже «достигла точки полномасштабного кризиса национальной безопасности».

«В этом докладе, — сказал Эдельман, — на мой взгляд, нам пришлось заниматься последствиями всех этих предостережений, которым не придали значения».