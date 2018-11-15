Как воевали «одноразовые солдаты»

Кого во время Великой Отечественной называли «одноразовыми солдатами»

У этой категории военнослужащих есть еще одно название — «черная пехота», «чернопиджачники» («черносвитники», от украинского «свитка» — пиджак, верхняя одежда, как правило, темного цвета). Если историки до сих пор спорят о численности жертв строевых военнослужащих в РККА за время Великой Отечественной войны, то количество павших в боях «чернопиджачников» и подавно не поддается подсчету.

Кем они были

Считается, что отсчет временного периода, когда в Великой Отечественной войне стали использовать «одноразовых» (то есть используемых только в одном бою) солдат нужно вести от февраля 1942 года, когда вышел знаменитый приказ Ставки Верховного Главнокомандующего «О призыве в Красную Армию граждан, проживающих на освобожденных от оккупантов территориях».

Речь в приказе шла о призыве так называемыми полевыми военкоматами мужского контингента в возрасте от 17 до 45 лет. Формально призывники должны были проходить боевую подготовку, но в действительности нередко «чернопиджачников» бросали в бой даже не обмундировав, случалось — и без стрелкового оружия. «Черносвитниками» их прозвали из-за того, что среди таких призывников было много жителей областей Украины

«Трофейные солдаты»

Как писал в своей книге «Неизвестный Жуков: портрет без ретуши в зеркале эпохи» российский историк и писатель Борис Соколов , атаки неподготовленных, не обмундированных и практически безоружных «чернопиджачников» по замыслу военного командования нужны были для того, чтобы гитлеровцы истощили свои силы, потратили по наступающим как можно больше боеприпасов и в результате не смогли бы дать достойный отпор регулярным войскам РККА. Соколов приводит данные немцев, которые поражались подобному способу атаковать и прозвали «одноразовых» солдат «Beutesoldaten» (трофейными солдатами»).

Фактология Соколова (в частности, его данные о численности «чернопиджачников») многими авторитетными историками ставится под сомнение, однако существование самого этого феномена в Великой Отечественной войне неоднократно подтверждается свидетельствами участников тех событий.

Как их бросали в бой

По воспоминаниям украинского писателя Анатолия Димарова, он как раз был таким «чернопиджачником», инвалидом после боевого ранения, оказавшемся на оккупированной территории. После освобождения села от немцев его тоже мобилизовали и в составе 500 человек таких же новобранцев в возрасте от 16 до 60 лет бросили на штурм здания комбината, где укрепились немцы.

Димаров говорил, что вооружили «чернопиджачников» только половинками кирпичей, которые должны были играть роль гранат, и послали «искупать вину кровью» как находившихся «под немцем». Отступать было нельзя — позади заняли позиции военнослужащие СМЕРШа с пулеметами. Димарова тяжело ранило осколками разорвавшейся рядом мины, его потом подобрали санитары. По словам ветерана, медики в госпитале долго не могли разжать его пальцы, сжимавшие кирпичную половинку. Из 500 «чернопиджачников» в той атаке остались в живых только 15 человек.

Лежат до сих пор

По данным историков, практика применения «одноразовых» солдат продолжалась вплоть до 1944 года. Украинские поисковики в районе Букринского плацдарма (западный берег Днепра), случается, находят останки бойцов в истлевшей гражданской одежде, рядом с которыми лежат шанцевые инструменты, используемые в качестве оружия (к примеру, лом с прикрепленным к нему штыком).

В октябре 1943 года Ставка Верховного главнокомандования издала приказ «О порядке призыва военнообязанных в освобождаемых от немецкой оккупации районах», который серьезно корректировал февральский приказ 1942 года — этим документом прямо запрещалось вводить в бой необученных призывников, их следовало направлять в запасные полки, обучать и только потом использовать как боевые единицы. Но, как свидетельствуют историки, это указание в действительности также не всегда выполнялось.