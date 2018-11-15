Корвет «Громкий» впервые открыл огонь

Новейший корвет "Громкий", который должен войти в состав Тихоокеанского флота, впервые провел артиллерийские стрельбы. Все это произошло в ходе заводских испытаний, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Для проведения заключительного этапа испытаний корвет доставили с Амурского судостроительного завода по Владивосток. Стрелял корабль в различных режимах: опробовал 100-миллиметровую универсальную корабельную артиллерийскую установку А-190, шестиствольные автоматические артиллерийские установки АК-630. Деятельность корвета в море обеспечивали вспомогательные суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации.

"Громкий" — корвет с управляемым ракетным оружием. Это второй корабль проекта 20380. Построен в рамках государственной программы перевооружения. Предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями, поддержки десанта. Его длина — 104,5 метра, ширина — 13. Скорость — до 27 узлов. Экипаж — 99 человек.