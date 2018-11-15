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Каспийскую флотилию усилят новыми кораблями и самолетами
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Каспийскую флотилию усилят новыми кораблями и самолетами 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
После перебазирования Каспийской флотилии из Астрахани в Махачкалу соединение получит новую авиационную технику и корабли — два ракетных катера и два малых десантных корабля на воздушных подушках. Кроме того, будет также сформирован полк морской пехоты.
По словам командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука, строительство основного пункта базирования бригады надводных кораблей в Махачкале и реконструкцию военного городка в Каспийске намечено провести в два этапа. Завершение всех работ планируется в первой половине 2020 года.
В настоящее время активно ведутся строительные работы по развитию инфраструктуры 71-го городка в Каспийске, в высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию находится жилищно-казарменный фонд и здание культурно-досугового центра.
В новом пункте базирования флотилии уже действует военный госпиталь, персонал которого уже ведет прием пациентов. Отметим, что в нынешнем году корабли флотилии выполнили более 450 боевых упражнений с применением оружия по морским, береговым и воздушным целям. В частности, флагман "Дагестан" успешно выполнил ракетные стрельбы крылатыми ракетами, в том числе высокоточным оружием — "Калибр-НК". А корветы "Град Свияжск" и "Великий Устюг" в августе совершили переход из Каспийского моря по внутренним водным путям в Черное море и, миновав Босфор и Дарданеллы, присоединились к постоянной группировке кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Справка "РГ"

Каспийская флотилия была создана по указу Петра I 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года. До недавнего времени базой флотилии служила Астрахань. В апреле 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основной базой флотилии станет Каспийск. Передислокация флотилии вызвана преимущественно стратегическими соображениями, согласно которым Каспийск как место постоянного базирования расположен удобнее и ближе к оперативному театру военных действий в Ближневосточном регионе.
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