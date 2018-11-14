Пистолет сам вызовет полицию

Появился пистолет, который сам вызывает полицию

Компания Axon разработала инновационную модель электрошокера Taser Pulse под названием «Pulse +», которая самостоятельно вызывает полицию после выстрела.

При использовании шокера его необходимо синхронизировать со смартфоном. Во время выстрела устройство передает сигнал, чтобы смартфон связался с полицией и отправил в службу спасения местоположение пользователя.

При этом радиус поражения электрошокера «Pulse +» составляет 4,5 метра. Стартовая цена модели — 449 долларов (порядка 30 тысяч рублей).

Отмечается, что производитель гарантирует замену оружия, если оно останется на месте происшествия после выстрела. Пока эта технология доступна только в США, но может распространиться и в других странах.