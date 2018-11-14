ЕС призвал США оценить последствия выхода из ДРСМД 

Евросоюз призвал США оценить последствия возможного выхода из договора по ракетам средней и малой дальности для безопасности. Также ЕС считает нужным, чтобы Россия проработала соблюдение договора.
Заявление организации огласила представитель австрийского председательства в ЕС.
«Мир не нуждается в новой гонке вооружений. США и РФ должны продолжать вести конструктивный диалог для сохранения договора и обеспечить его полное и верифицируемое выполнение, которое важно для европейской и глобальной безопасности», — зачитала она заявление на сессии Европарламента в Страсбурге.
Президент США Дональд Трамп объясняет своё намерение тем, что Москва нарушает пункты соглашения. Официальный представитель МИД Р Ф Мария Захарова, в свою очередь, подтвердила готовность РФ максимально быстро ответить Соединённым Штатам по всем вопросам, вызывающим у них беспокойство, писал News.ru.