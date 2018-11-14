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ЕС призвал США оценить последствия выхода из ДРСМД
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ЕС призвал США оценить последствия выхода из ДРСМД 

News.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: © sill-www.army.mil
Евросоюз призвал США оценить последствия возможного выхода из договора по ракетам средней и малой дальности для безопасности. Также ЕС считает нужным, чтобы Россия проработала соблюдение договора.
Заявление организации огласила представитель австрийского председательства в ЕС.
«Мир не нуждается в новой гонке вооружений. США и РФ должны продолжать вести конструктивный диалог для сохранения договора и обеспечить его полное и верифицируемое выполнение, которое важно для европейской и глобальной безопасности», — зачитала она заявление на сессии Европарламента в Страсбурге.
Президент США Дональд Трамп объясняет своё намерение тем, что Москва нарушает пункты соглашения. Официальный представитель МИД Р Ф Мария Захарова, в свою очередь, подтвердила готовность РФ максимально быстро ответить Соединённым Штатам по всем вопросам, вызывающим у них беспокойство, писал News.ru.
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