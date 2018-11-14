Ещё
В НАТО высказались о помехах GPS
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО назвали создание помех работе GPS опасным и безответственным 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
НАТО считает опасным и безответственным создание помех сигналам системы GPS, которая используется в гражданских целях и повышает свои возможности в связи с вызовами в сфере радиоэлектронной безопасности, говорится в заявлении альянса в среду.
"С учетом гражданского использования GPS создание помех такого рода опасно и безответственно", — говорится в заявлении, распространенном в среду в Брюсселе.
Согласно сообщению, "Норвегия определила, что Россия несет ответственность за создание во время учений Trident Juncture помех сигналам GPS c Кольского полуострова", а "Финляндия выразила обеспокоенность по поводу возможного создания помех в Лапландии".
"В целом мы видим, что кибератаки и радиоэлектронная борьба применяются с большей частотой и серьезностью. НАТО очень серьезно относится к этим вопросам, и мы повышаем нашу способность решать эти проблемы, чтобы обеспечивать безопасность граждан", — отмечается в нем.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее не стал комментировать детали в связи с сообщениями о сбоях в работе GPS на учениях альянса в Норвегии, отметив лишь, что союзники уделяют больше внимания радиоэлектронной борьбе и усилили свои возможности в этой сфере.
Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Издание YLE сообщило 9 ноября, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Журналисты YLE связали данное оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что якобы официальные лица Норвегии предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".
Последние новости
Свидетель убийства Талькова заговорил спустя 27 лет Кремль принудил Англию впустую сжигать миллиарды фунтов Необычная шутка стюардессы над пассажиром взволновала Сеть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы272
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ518
Семь тысяч вдов захотели вернуть в Россию425
«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем475
Nokia выпустила «бабушкофон» за 1590 рублей17
Видео
00:19
В московских парках открылись первые катки
Новости Москвы Пожары
00:31
Встреча Путина и Моди «из болливудского фильма» попала на видео
Политика
02:56
Крабоеда-«цапка» призвали освободить
Происшествия
03:05
Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы
Политика Общество
03:52
Посадка пассажирского самолета в грозу попала на видео
Происшествия Погода
02:24
Невеста погибшего в крушении Boeing 737 исполнила его желание
Общество
01:39
Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста
СНГ В мире
10:05
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ
В мире Украина
00:31
США введут «адские санкции» против России
Политика Статьи
00:55
Семь тысяч вдов захотели вернуть в Россию
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение