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Сенатор оценил страх США проиграть войну с Россией
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Сенатор оценил заявление США о риске поражения в войне с Россией 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Если в ходе гипотетического конфликта США с Россией и Китаем будет применено ядерное оружие, то после этого не будет ни победителей, ни проигравших, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Чем думать о вооружении, лучше начать встречи и консультации для заключения договоров, например, о разоружении, сокращении наступательных вооружений», — приводит его слова РИА «Новости».
По словам российского сенатора, предлагаемый американским президентом Дональдом Трампом путь является ошибочным.
«Рано или поздно придется садиться за стол переговоров», — выразил уверенность член Совета Федерации.
Джабаров подчеркнул, что Вашингтон пытается развязать гонку вооружений.
«Трамп, выражая волю тех, кто привел его к власти, планирует обеспечить военными заказами мощные корпорации», — добавил он.
Ранее стали известны выдержки из экспертного доклада, направленного в Конгресс, в котором говорится, что военное превосходство Америки «уменьшилось до опасного уровня», в случае гипотетической войны с Россией и Китаем США могут проиграть.
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