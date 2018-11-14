Турция разработает аналог С-400

Турция разработает собственный зенитный комплекс большой дальности

Президент Реджеп Эрдоган заявил, что система получит название Siper.

Издание Hurriyet Daily News пишет, что в настоящее время турецкие компании-разработчики составляют технико-экономический проект перспективного комплекса и готовят его эскиз. На это предположительно уйдет полтора года.

Турция уже многие годы работает над национальной системой противовоздушной обороны. С 2009 года проводился тендер T-Loramids. В нем участвовали американские компании Raytheon и Lockheed Martin, европейский консорциум Eurosam, "Рособоронэкспорт" и китайская корпорация CPMIEC, пишет N+1.

Сначала в Турции остановились на корпорации из КНР, но потом пересмотрели итоги и приобрели у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Теперь в Турции будут работать над созданием национального зенитного комплекса большой дальности. О его технических характеристиках ничего не сообщается. Но благодаря новым разработкам в Турции хотят провести переоснащение своих вооруженных сил, а также увеличить объемы военного экспорта.