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Турция разработает аналог С-400
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Турция разработает собственный зенитный комплекс большой дальности 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Реджеп Эрдоган заявил, что система получит название Siper.
Издание Hurriyet Daily News пишет, что в настоящее время турецкие компании-разработчики составляют технико-экономический проект перспективного комплекса и готовят его эскиз. На это предположительно уйдет полтора года.
Турция уже многие годы работает над национальной системой противовоздушной обороны. С 2009 года проводился тендер T-Loramids. В нем участвовали американские компании Raytheon и Lockheed Martin, европейский консорциум Eurosam, "Рособоронэкспорт" и китайская корпорация CPMIEC, пишет N+1.
Сначала в Турции остановились на корпорации из КНР, но потом пересмотрели итоги и приобрели у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Теперь в Турции будут работать над созданием национального зенитного комплекса большой дальности. О его технических характеристиках ничего не сообщается. Но благодаря новым разработкам в Турции хотят провести переоснащение своих вооруженных сил, а также увеличить объемы военного экспорта.
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