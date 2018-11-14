Названы сроки испытания БДК «Петр Моргунов»

Испытания БДК «Петр Моргунов» начнутся не позднее марта

"Высока степень готовности "Петра Моргунова". В январе запланировано поселение личного состава, а выйти на испытания заказ должен не позднее февраля-марта, а июне — начать заводские ходовые испытания. Тогда мы с задачей передачи корабля справимся", — сказал Ефимов.

Отмечается, что первый прием электропитания с берега состоялся 2 ноября. Первыми потребителями стали штатное освещение и вентиляция в носовой электростанции.

Контракт на строительство БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" был подписан с министерством обороны РФ в сентябре 2014 года. Закладка корабля состоялась на заводе "Янтарь" в июне 2015 года. В мае 2018 года корабль спустили на воду.

Проект 11711, разработанный ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро" , — это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-70 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. "Петр Моргунов" — первый серийный корабль, головной БДК этого проекта — " Иван Грен " был заложен на заводе в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, в июне принят в состав ВМФ.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.