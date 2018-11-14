Ещё
Для ВМФ спроектируют новые учебные корабли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После дальнего похода «Перекопа» для ВМФ спроектируют новые учебные корабли 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: пресс-служба ВМФ
Новые учебные корабли (УК), в том числе ледового класса, спроектируют для Военно-морского флота России с учетом опыта кругосветного похода УК "Перекоп", в ходе которого он прошел свыше 40 000 миль, заявил в среду в ходе церемонии встречи корабля в Санкт-Петербурге начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский.
"На основе анализа этого дальнего похода будут разработаны программы по строительству учебных кораблей нового поколения, в том числе кораблей ледового класса, способных преодолевать значительные пространства в арктических морях без ледокольного сопровождения", — цитируют Воложинского в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Согласно сообщению, за время похода "Перекоп" прошел боле 40 тысяч морских миль. На борту учебного корабля прошли практику более 1000 курсантов военно-морских образовательных заведений Санкт-Петербурга, Балтийска, Севастополя и Владивостока.
"Перекоп" вышел в дальний поход из Кронштадта 1 марта. В ходе похода корабль обогнул Евразию, побывал в четырех океанах, прошел по Северному морскому пути, посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые — Папуа-Новую Гвинею. За восемь месяцев плавания корабль преодолел свыше 30 тысяч морских миль, принял участие в международных многонациональных маневрах "КОМОДО-2018", совершил десяток деловых заходов в иностранные и российские порты.
Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" прибыл в Санкт-Петербург после завершения многомесячного дальнего похода протяженностью свыше 40 000 миль
Последние новости
Свидетель убийства Талькова рассказал о трагедии через 27 лет Кремль принудил Англию впустую сжигать миллиарды фунтов Отец бросил, одноклассники травили. Каким был Павлик Морозов на самом деле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США введут «адские санкции» против России123
Умер Сергей Юртайкин21
Свадьба года в Москве: платье за 30 млн и 600 гостей314
«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем92
Отработка авиаудара по Донбассу попала на видео259
Видео
00:19
В московских парках открылись первые катки
Новости Москвы
01:39
Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста
СНГ В мире
00:31
США введут «адские санкции» против России
Политика Статьи
02:28
Австрия приняла решение по РФ после скандала
В мире
00:40
В Сочи разрушился мост
Происшествия
08:10
Замерзшие киевляне вышли на улицы в отчаянии
Украина В мире
02:10
Путин начал встречу с Абэ в Сингапуре
Политика
00:57
«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем
Общество
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
00:39
Росгвардия назвала зарплаты контрактников
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение