Россиянки не стали снайпершами и обозлились 

Восемь жительниц Саратова подали в суд иски на Федеральную службу войск национальной гвардии и Министерство обороны России после того, как их не приняли на службу по контракту в качестве снайперш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии Дмитрия Вирухина.
Он пояснил, что работа снайпером не считается «женской»: россиянки могут претендовать только на список замещаемых должностей, который формируется на федеральном уровне.
«Например, на должности повара может быть военнослужащий-контрактник, а может быть женщина, это должность замещаемая, как, в частности, и связист, телеграфист, технолог», — рассказал Вирухин.
По его словам, таким образом по контракту в Росгвардии служат более 20 тысяч россиянок.
Ранее в главном управлении МВД России по Челябинской области решили засудить бывшую сотрудницу Любовь Герасимову, рассказавшую «Ленте.ру» о том, как она стала жертвой домогательств со стороны начальника и была вынуждена уволиться. У женщины остались письменные доказательства ее обращений к командиру полка, управлению полиции по городу и области, а также уполномоченной по правам ребенка, написанные с 2012 по 2015 год, и ответы органов. В частности, в областном управлении МВД ей посоветовали «с честью и достоинством переносить тяготы и лишения службы».