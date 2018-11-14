Россиянки не стали снайпершами и обозлились

Восемь жительниц Саратова подали в суд иски на Федеральную службу войск национальной гвардии и Министерство обороны России после того, как их не приняли на службу по контракту в качестве снайперш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии Дмитрия Вирухина.

Он пояснил, что работа снайпером не считается «женской»: россиянки могут претендовать только на список замещаемых должностей, который формируется на федеральном уровне.

«Например, на должности повара может быть военнослужащий-контрактник, а может быть женщина, это должность замещаемая, как, в частности, и связист, телеграфист, технолог», — рассказал Вирухин.

По его словам, таким образом по контракту в Росгвардии служат более 20 тысяч россиянок.