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Планирование гособоронзаказа станет более секретным
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Планирование гособоронзаказа станет более секретным 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ЦЕНТРОБАНКА
Из процедур планирования закупок вооружения могут исключить обязанности госзаказчика по формированию, утверждению и ведению плана закупок и плана-графика закупок. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 14 ноября.
«Необходимость подготовки дублирующих по существу документов не только увеличивает сроки размещения государственного оборонного заказа, но и создаёт предпосылки для расширения круга лиц, обладающих информацией ограниченного доступа о закупках вооружения, военной и специальной техники», — указано в пояснительной записке к документу.
Данная норма затронет заказы на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники. Провести указанную корректировку поручил президент России. В работе над законопроектом приняли участие ФАС России, Минобороны и Минфин.
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