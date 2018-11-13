РФ официально обвинили в сбоях GPS на учениях НАТО

Норвегия заявила о вмешательстве военных РФ в работу GPS

Министерство обороны Норвегии официально подтвердило, что военные считают Россию причастной к сбоям GPS. Отклонения в работе системы наблюдались на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture.

По сведениям министерства, сбои в работе спутниковой навигационной системы фиксировались с 16 октября по 7 ноября, их источником были российские вооруженные силы на Кольском полуострове. Помехи не привели ни к каким авариям.

В заявлении норвежского Минобороны сказано, что оно обращалось за разъяснениями по этому поводу к российским властям, сообщает Associated Press

Ранее глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что власти страны изучают возможное нарушение работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО. По его словам, «возможно, за этим стоит Россия». При этом в Кремле сообщили, что ничего не знают о связи России с этими сбоями, писал News.ru.