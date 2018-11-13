Что стоит за активизацией террористов в Таджикистане

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана подтвердил задержание в стране 12 боевиков ИГ*, планировавших теракты на территории республики. На фоне сообщений о поимке экстремистов на усиленный режим несения службы перешла российская военная база в Таджикистане. Ранее Москва неоднократно заявляла о росте угрозы террористических группировок в Центральной Азии. По мнению экспертов, значительная доля вины в сложившейся ситуации лежит на США , которые не могут стабилизировать обстановку в соседнем Афганистане

13 ноября первый зампредседателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана Мансурджон Умаров сообщил о задержании 12 членов террористической группировки «Исламское государство» *. По его словам, подозреваемые готовили теракты в стране и были задержаны с поличным ещё неделю назад. На квартире одного из боевиков были найдены взрывные устройства.

На фоне появившихся в СМИ сообщений о задержании боевиков на усиленный режим несения службы перешла 201-я российская военная база, размещённая в Таджикистане, части которой дислоцированы в городах Душанбе и Курган–Тюбе.

Как отметил в интервью RT сотрудник сектора Средней Азии Центра изучения проблем стран ближнего зарубежья РИСИ Иван Ипполитов , атака против россиян действительно была возможна.

«В принципе ничего нереального в нападении на российских граждан в регионе нет. Такой случай уже имел место в 2016 году, когда была предотвращена попытка нападения на российскую военную базу в Балхаше в Казахстане», — отметил RT эксперт.

Слабое звено

Информация о поимке предполагаемых террористов в Таджикистане совпала с другими сообщениями об активизации террористических группировок в этой стране.

Так, 7 ноября сторонник ИГ, содержавшийся в колонии строгого режима ИТК-3 в Худжанде (Таджикистан), спровоцировал бунт заключённых, в результате подавления которого погибли 13 человек. О том, что «Исламское государство» стояло за этим инцидентом, заявило связанное с группировкой издание «Амак».

Ранее террористическая организация взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане в июле 2018 года. Тогда погибли четверо иностранцев: двое граждан США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии . Однако в их гибели Генпрокуратура Таджикистана обвинила местных радикалов — Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

В августе 2018 года к 26 годам лишения свободы в Таджикистане приговорили ячейку ПИВТ, планировавшую теракты во время празднования Навруза (Новый год у иранских и тюркских народов. — RT) и атаку на российскую военную базу в этой стране.

Наследие гражданской войны 1990-х, сложности в экономическом развитии в настоящее время, протяжённая граница с Афганистаном, зачастую проходящая в горных районах, которые трудно контролировать, — всё это приманивает террористов, пытающихся использовать в своих целях социальные проблемы, подчеркнул эксперт.

«С одной стороны Таджикистан — страна, граничащая с Афганистаном, и все афганские проблемы экстраполируются на неё в значительной мере, — сказал Грозин. — С другой Таджикистан — республика бедная, обделённая серьёзным ресурсным потенциалом, не способная, как некоторые соседи, решить свои внутренние проблемы за счёт сырьевого экспорта».

«Рахмон дал приказ изъять всё оружие, которое имеется у граждан, поговорил с неформальными лидерами. Опасности мятежа нет, но неожиданные инциденты случаются», — сказал Прохватилов.

В свою очередь, Грозин считает, что исключать возможность обострения в Горном Бадахшане в ближайшее время нельзя, но в то же время нужно обратить особое внимание на ситуацию в области безопасности и в соседней Киргизии.

«К сожалению, именно эти две страны — Таджикистан и Киргизия — являются главными мишенями террористической активности», — отмечает политолог.

Опорный пункт

По оценкам российской Федеральной службы безопасности на конец прошлого года в Ираке и Сирии находились порядка 6 тыс. наемников из Центрально-Азиатского региона.

Одним из самых известных был «министр войны» ИГ полковник Гулмурод Халимов — бывший командир ОМОН МВД Таджикистана. По сообщению Минобороны России , он был уничтожен в Сирии в результате российского авиаудара в сентябре 2017 года.

Но многие его соратники выжили и продемонстрировали, что представляют собой серьёзную угрозу и за пределами зоны конфликта. Как отмечает Владимир Прохватилов, обычно эмиссары из-за рубежа составляют не более десятой части террористов, но именно на них ориентируются местные жители, никогда не выезжавшие в Сирию.

Это подтвердило и задержание в Москве террористической группы сторонников ИГИЛ, которая управлялась эмиссарами из Сирии, выходцами из Центральной Азии. Как отмечало ФСБ, «Планировалось совершение резонансных терактов в городе Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств».

Ранее министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов назвал возвращение боевиков в страны Центральной Азии «реальной угрозой» для Астаны и региона целом.

По мнению экспертов, фактор соседства с Афганистаном оказывает негативное воздействие на весь регион Центральной Азии.

«Это проблема для всех, в том числе для таких успешных государств, как Казахстан или Узбекистан, который имеет границу с Афганистаном, но небольшую и проходящую на контролируемой территории, в отличие от таджико-афганских участков, — отмечает Андрей Грозин. — К сожалению, афганский фактор — это хронический элемент дезинтеграционного воздействия на внутриафганскую ситуацию».

В сентябре начальник Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков на международных учениях «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018» заявил о попытках террористов создать в Центральной Азии «новый опорный центр так называемого халифата» и попытках их проникновения из Афганистана.

«Всё это делает террористические угрозы в нашем регионе и в СНГ в целом долговременными. Особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки», — отметил Новиков.

По словам Прохватилова, в противодействии этим попыткам большую роль могут играть переговоры с талибами , которые ведут боевые действия против ИГИЛ.

«Они будут пытаться прорваться на севере, и в этом плане московские переговоры с лидерами талибов очень важны, чтобы они не пропустили игиловцев», — считает политолог.

Американский фактор

Об угрозе прорыва боевиков на севере Афганистана говорили лидеры стран ОДКБ на саммите в Астане 8 ноября. Через день, выступая на Московской конференции по Афганистану, куда были приглашены и лидеры талибов, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках ИГ, укрепиться в Центральной Азии, опираясь на Афганистан».

«Передовые отряды террористов в лице ИГИЛ, не без поддержки внешних спонсоров, пытаются превратить Афганистан в плацдарм своей экспансии в Центральной Азии и в целом в нашем обширном регионе», — отметил глава российского МИД.

Ранее в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match Сергей Лавров высказал опасения, что за перемещением боевиков ИГИЛ в Афганистан могут стоять США: «Мы всё чаще имеем факты, что американцы перевозят игиловцев из Сирии в Ирак и в Афганистан. Это тревожные факты, мы запросили соответствующие международные структуры, запросили американцев. Нас это тревожит, особенно потому, что это вписывается в имеющиеся подозрения многих аналитиков о том, что Афганистан хотят превратить в новый плацдарм ИГИЛ», — сказал глава российской дипломатии.

Как отмечает Прохватилов, такие опасения вполне обоснованы. По его словам, переброска боевиков, скорее всего, осуществлялась с ведома США при поддержке их союзников из стран Персидского залива. Поэтому, считает эксперт, надеяться на помощь американцев в борьбе с террористической угрозой в Центральной Азии не стоит.

По мнению Грозина, хотя американские военные несут потери в Афганистане и оттягивают на себя часть усилий террористов, для США эта страна представляет интерес как раздражающий фактор в отношении России, Китая и Ирана.

«Американцы цепляются за Афганистан не потому, что они туда вложили много денег и убили много людей, чтобы просто так взять и уйти, — считает политолог. — Они понимают, что афганская язва в Центральной Евразии позволяет им создавать головную боль для всех соседей, как ближних, так и дальних».

По словам сотрудника сектора Средней Азии Центра изучения проблем стран ближнего зарубежья РИСИ Ивана Ипполитова, вполне возможно, что американцы просто не способны эффективно бороться с терроризмом в регионе.

«Многие годы российская сторона взывала к американским партнёрам, но эффект крайне ограничен, — отмечает эксперт. — Вероятно, потому что США исходят из своих интересов, а также поскольку даже у них возможности контролировать обстановку в Афганистане не безграничны».

В то же время эксперты считают, что пока сотрудничество стран региона с Россией, Китаем и Ираном помогает эффективно бороться с существующими угрозами, и крупномасштабного вторжения в страны Центральной Азии из Афганистана ожидать не стоит, хотя отдельные вылазки всё равно могут происходить.

К тому же, по мнению Ивана Ипполитова, положительную роль играет и разгром ядра террористов в Сирии.

«Террористические силы на Ближнем Востоке понесли большие потери, тем самым ослабив влияние и на свой актив в Центральной Азии», — отмечает политолог.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.