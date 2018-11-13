«Все по плану»: врагам «Кузнецова» кран не поможет

В Минобороны дали оценку повреждениям авианосца «Адмирал Кузнецов»

При падении крана с плавучего дока на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов», судно не получило значительных повреждений. Как отмечают в Минобороны РФ , восстановление технической готовности авианесущего крейсера идут по плану. Авария произошла в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил значительных повреждений после того, как на его палубу рухнул строительный кран с затонувшего плавучего дока ПД-50.

«По результатам предварительного осмотра установлено, что значительных повреждений «Адмирал Кузнецов» не получил»,

— подчеркнул военный. Сейчас ремонт единственного российского авианосца идет согласно плану, добавил Криворучко.

Напомним, в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе Мурманска произошло ЧП. Кран упал на палубу «Кузнецова», оставив в нем пробоину размером 4x5 метров. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Рахманов предположил, что сварщикам потребуется порядка двух недель для восстановления корабля.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что пострадавшие при падении крана на авианосец «Адмирал Кузнецов» получат компенсацию. Борисов отметил, что власти никогда не оставят людей в беде, особенно после несчастного случая. Он пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.

Контракт с Минобороны на ремонт «Адмирала Кузнецова» был подписан в апреле 2018 года, Северный флот рассчитывает получить модернизированный корабль в 2021 году.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Бурсук заявил, что «Кузнецов» должен получить новые котлы и аэродромные системы.

Также на крейсере обновят системы противовоздушной обороны — установят зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-М». Наконец, палубу авианосца доработают под истребители МиГ-29К/КУБ.

Однако ремонт пошел не по плану.

Во время проведения работ в Мурманске полностью затонул плавучий док ПД-50. Произошел перебой в подаче электроэнергии в момент проведения доковых работ, в результате чего моментально заполнились цистерны ПД-50.

ПД-50 — один из крупнейших плавучих доков в мире и самый большой в России. Он был построен в 1980 году в Швеции на верфи Gotaverken Arendal по заказу ВМФ СССР. Док предназначается для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок; в нем, например, ремонтировался флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Хотя у ВМФ России в настоящий момент есть только один авианосец, к 2025 году планируется заложить на отечественных верфях новейший авианосец проекта «Шторм».

Корабль водоизмещением 100 тыс. тонн сможет принять на борт до 90 самолетов и вертолетов. Ядерная энергетическая установка устранит ограничения по дальности плавания, а ледовый класс дает возможность кораблю заходить далеко за Полярный круг. На летной палубе будет два трамплина и сразу четыре электромагнитные катапульты, а прием самолетов должен обеспечивать аэрофинишер.

«Адмирал Кузнецов» был принят в состав флота в 1991 году.

В сентябре издание Business Insider назвало российский авианесущий крейсер одним из семи худших авианосцев мира. По версии издания, основная проблема корабля класса «Киев», построенного еще в СССР — хрупкая силовая установка. Именно несколько аварий на силовой установке крейсера, а также переход «Адмирала Кузнецова» через Ла-Манш в 2016 году (тогда в ходе первого боевого похода к Сирии из трубы валил густой черный дым) стали основанием для включения крейсера в список худших, по мнению авторов издания.

За свой первый боевой поход «Адмирал Кузнецов» прошел 18 тыс. морских миль. На борту авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов, совершивших 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.

По сравнению с предыдущими кораблями схожего типа «Кузнецов» имел на борту не 36, а 50 летательных аппаратов, включая базирование на палубе сверхзвуковых истребителей.

Полное водоизмещение корабля составляло около 55 тыс. тонн. Длина корабля — 302 м, ширина по ватерлинии — 35,4 м, по полетной палубе — 70,5 м, осадка — 10,5 м. Паротурбинная энергетическая установка суммарной мощностью 200 тыс. лошадиных сил обеспечивала кораблю скорость до 29 узлов с дальностью автономного плавания до 8 тыс. морских миль. Экипаж крейсера состоял из 2100 человек.