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Страны НАТО увеличили военные расходы
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Одиннадцать стран НАТО увеличили военные расходы до двух процентов от ВВП 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © AP Photo / Alik Keplicz
Одиннадцать из 29 стран-членов НАТО увеличили военные расходы до 2% от ВВП, сообщил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в 2% от ВВП обеспечили три члена альянса, а теперь еще восемь союзников", — сказал Столтенберг, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине.
Трансляция выступления велась на сайте альянса.
При этом он признал, что от государств НАТО "крайне трудно получить политическую поддержку" повышения оборонных расходов, отметив при этом, что все союзники по альянсу прекратили их сокращать.
По словам генсека альянса, в среднем по европейским членам НАТО объем расходов на оборону на данный момент составляет менее 1,5% от ВВП против 3% от ВВП в конце периода холодной войны.
На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. Президент США Дональда Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО. В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%.
Промышленный форум НАТО является главной площадкой для проведения стратегического диалога с промышленными кругами, работающими в области обороны и безопасности, о планировании и создании потенциала НАТО. Проводимый при поддержке генсека Столтенберга форум совместно организован верховным главнокомандующим по трансформации генералом Андре Ланата и помощником генсека НАТО по оборонным инвестициям Камилем Грандом.
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