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В российской армии улучшится связь
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В России разработали технологию, которая улучшит качество связи в армии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал новую технологию, улучшающую качество связи при передаче цифровой информации по радиоканалам КВ диапазона, которые используются в системах управления войсками, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Радиоканалы КВ диапазона являются наиболее сложными в помеховом отношении каналами связи. Разработка АО "КНИИТМУ" (входит в Росэлектронику) позволяет существенно увеличить длину передаваемых сообщений — с 1000 бит до нескольких Мбит. При этом вероятность недоведения сообщений сократилась до 1%", — сказали в холдинге.
На данный момент специалисты КНИИТМУ подготовили рабочую конструкторскую документацию первого базового программно-аппаратного комплекса, основанного на обновленной технологии. В ближайшее время планируется создать опытный образец аппаратуры, провести предварительные, а затем приемочные испытания.
"Новый комплекс относится к линейке устройств быстродействующей телекодовой аппаратуры связи Р-098, выпускаемой КНИИТМУ, которая успешно эксплуатируются на самолетах, вертолетах, подводных лодках, в том числе поставляемых на экспорт. Мы считаем, что усовершенствованная технология будет широко применяться в вооруженных силах", — сказали в "Росэлектронике".
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